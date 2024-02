William Carvalho mandó a una amiga a convencer a la víctima de que no denunciase: «Está preocupado»

William Carvalho, investigado por agresión sexual por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Sevilla, envió mensajes a través de una tercera persona a la joven que le denunció. El futbolista portugués empleó este método una vez que supo que la joven con la que tuvo relaciones sexuales presuntamente no consentidas en la madrugada del 9 al 10 de agosto de 2023 en Sevilla estaba conmocionada por los hechos acontecidos ese día.

«William me transmite su preocupación como futbolista. Él me dice que si ella está diciendo eso, yo quiero que hables con ella. Yo me imagino lo que tú me vas a contar sobre William. A él le ha llegado una información y me ha dicho que hable contigo porque no sé si está enfadada, pero yo no quiero hablar con ella por la situación en la que estamos. Si quieres pregúntale… Yo le he dicho que no he dejado de hablar contigo. William es mi amigo y a ti también te conozco y yo he estado entre medio», le comentó una amiga del futbolista, muy conocida en la noche ibicenca, a través de un audio de Whatsapp.

El jugador del Betis incluso lanzaría un pulso velado a la víctima a través de su portavoz, donde se deduce que le pide que no denuncie o las consecuencias serán peores. «Me decía que a él no le preocupa el tema jurídico que digas eso porque sabe que eso no ha pasado y que tiene pruebas de todo. No entiende cómo se ha podido llegar a decir eso y que sería un falso testimonio por tu parte y que sería tema de juicios. Así por encima me ha dicho que te transmita esto, yo soy una mensajera y punto», aseveró.

William Carvalho defiende que las relaciones sexuales que mantuvo con la denunciante fueron consentidas, pese a que el propio futbolista reconoció al día siguiente en un audio de Whatsapp que la chica no iba en sus cabales. La joven, de hecho, pidió explicaciones al jugador por los moratones con los que apareció y porque sospechaba que la drogaron. «Sí, yo te entiendo. Yo estoy aquí en el club. Yo te entiendo, pero tú no te acuerdas de nada. Tú ayer has vomitado mucho. No te acuerdas de nada. Allí en el bar donde fuimos nosotros. En el baño. No te acuerdas de nada (risas). Pero sí, te voy a pasar el número y habla con él entonces, ¿vale? Él te va a explicar», dijo el portugués.

El hecho es que William Carvalho, viendo el cariz que iban adquiriendo los acontecimientos, decidió cortar las comunicaciones con la joven y empezó a emplear a terceras personas para transmitirle sus mensajes. Pese a las advertencias, la joven decidió interponer una denuncia en Sevilla por un delito de agresión sexual en el que el jugador continúa imputado, pese a que no se han tomado medidas cautelares por el momento.

La joven sigue con lagunas

La realidad es que la denunciante sospecha que fue drogada por el jugador o su entorno esa noche, especialmente después de oír las reacciones humorísticas tanto de William Carvalho como de su representante –que también irá a declarar como testigo–. Éste le dijo a la joven que «anoche te cuidamos mucho y te dimos Coca-Cola». Se lo afirmó cuando ella le pidió explicaciones sobre lo ocurrido.

La reconstrucción de la noche sigue sin estar del todo clara para las partes. William y sus amigos salieron con la joven y en un momento de la noche ésta empezó a perder el control después de beber una copa de vino y un gintonic. El jugador sabía que la joven estaba indispuesta –hasta la vio caerse en la discoteca– y por eso decidió a las 5 de la madrugada acompañarla hasta el hotel Eurostars Torre de Sevilla, donde tuvo lugar la relación sexual presuntamente no consentida.

William Carvalho ha admitido que el sexo ocurrió, pero que fue consentido. La joven, por contra, niega que ella le permitiese esa relación y que además «la agarró fuertemente del cuello y la obligó a hacer una felación». El jugador negó que esos hechos ocurriesen e incluso hizo que la juez del caso le explicase en sede judicial en qué consistía ese acto sexual.

El jugador, que no ha salido del Real Betis pese a los fuertes rumores que lo vinculaban al Besiktas en el cierre del mercado invernal, continúa como uno más en la disciplina verdiblanca, pese a mantener la condición de investigado. Esta semana su representante testificará ante la jueza sobre lo que vio esa noche y sobre a qué se refería con las «Coca-Colas» de las que le habló por mensaje a la denunciante.

Lo que parece evidente es que William Carvalho hizo todo lo posible para evitar este proceso judicial utilizando a terceras personas para enterrar la noche del 9 al 10 de agosto de 2023. El jugador dejó de hablar con la presunta víctima, pero no por ello dejó de presionarla a través de terceros para que abandonase su idea de denunciarle.