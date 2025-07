No has visto otra igual: Decathlon deja a precio de saldo la bicicleta eléctrica que necesitas

Si llevas tiempo pensando en pasarte a la bicicleta eléctrica, esta es tu oportunidad. Decathlon ha lanzado una de esas ofertas que no se ven todos los días: la bicicleta eléctrica plegable EVERCROSS EK6 está ahora mismo a 849,99 €, rebajada desde los 1.349,99 €. Es decir, un descuento de nada menos que 5000 € por un modelo con prestaciones más que interesantes. La oferta está disponible solo online y hasta el 22 de julio, así que si te interesa, más vale que no lo dejes para mañana.

¿Y qué tiene de especial esta bici? Pues varias cosas. Para empezar, viene equipada con una batería de 13 Ah y un motor de 250 W, lo que le permite alcanzar la velocidad máxima legal de 25 km/h con una autonomía que va de los 45 a los 90 km, según el uso que le des. O sea, que puedes ir al trabajo y volver varios días sin tener que cargarla. Además, sus neumáticos anchos de 20” x 4.0 la hacen perfecta para moverte tanto por la ciudad como por caminos más complicados, con baches o tierra. No es una bici eléctrica cualquiera, sino una que se adapta a casi todo.

Bicicleta eléctrica barata en Decathlon

Una de las cosas que más llama la atención es que se pliega fácilmente, lo que la convierte en una opción muy práctica si no tienes mucho espacio en casa o quieres llevarla en el maletero del coche. Cuando está plegada, se queda en unas medidas de 93 x 55 x 76 cm, que no está nada mal. Eso sí, no es ligera. Pesa unos 32 kilos, así que no es ideal si tienes que subirla a pulso por escaleras. Pero para tener la autonomía y robustez que ofrece, es un detalle que muchos estarán dispuestos a aceptar.

También viene bastante bien equipada de serie. Trae suspensión delantera y trasera, frenos de disco, una pantalla LCD, luces delanteras y traseras, y hasta un cambio Shimano de 7 velocidades. Además, el paquete incluye una bomba de aire, candado, herramientas y cargador, para que puedas empezar a rodar en cuanto la tengas. En cuanto a opiniones, muchos usuarios destacan que es una bicicleta eléctrica muy completa por el precio que tiene. No es la más ligera ni tiene componentes top, pero cumple de sobra para el día a día. De hecho, comparada con otras plegables del mercado, como algunas de Moma o Cecotec, la EK6 destaca por su combinación de batería, motor y neumáticos anchos, ideal si buscas algo más versátil y resistente.

Y sí, es cierto que tiene sus pegas. Por ejemplo, su peso puede ser un inconveniente para algunos, y los frenos mecánicos no están al nivel de los hidráulicos de gamas más altas. Pero siendo realistas, por menos de 900 €, pocas bicicicletas eléctricas te ofrecen tanto. Esta oferta de Decathlon es de lo mejor que vas a encontrar. No es fácil ver una e‑bike con estas características por debajo de los 1.000 euros, y menos aún con un diseño plegable, batería extraíble y ruedas de 4 pulgadas. Así que si estabas esperando una señal… aquí la tienes. La EVERCROSS EK6 es la bici que necesitas, y ahora está a un precio difícil de superar.