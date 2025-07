Van Gaal anuncia que ha superado el cáncer de próstata: «Ahora puedo controlarlo»

Louis Van Gaal ha anunciado que ya no sufre cáncer de próstata. Después de que a mediados de 2022 anunciase su enfermedad a todo el mundo, el exseleccionador de Países Bajos ha actualizado su estado de salud asegurando que está recuperado.

Lo ha hecho en una entrevista en el programa Humberto, donde dio la buena noticia: «Ya no sufro de cáncer. Pero al final todo salió bien, así que ahora puedo controlarlo. Me hago revisiones cada pocos meses, y va bien. Estoy cada vez en mejor forma física», aseguró.

En los dos últimos años tuvo que alejarse del foco del fútbol poco después del Mundial de Qatar. Una etapa que recuerda complicada a nivel mental tanto para él como para su familia: «Me operaron varias veces. Todo iba mal por aquel entonces. Tenía problemas con la defecación, con los pañales; todo era terrible“. Incluso aseguró que se sintió obligado a «llevar pantalones oscuros para que no se notase demasiado».

Van Gaal quiere entrenar de nuevo

Respecto a sus planes de futuro, Van Gaal ha sido muy claro con sus intenciones respecto a volver a los banquillos, descartando la idea de dirigir un club: «A pesar de mi enfermedad, me han pedido que entrene clubes durante los últimos dos años. No voy a entrenar en un club porque no tengo ganas de trabajar todos los días», confesó.

Sin embargo, una idea que le hace mucha ilusión es volver a ser seleccionador: «Eres seleccionador nacional ocho veces al año, pero ¿quién quiere a alguien de 73 años que ha tenido cáncer de próstata? ¿Quizás Curazao o algo así? Solo lo haría por países como Inglaterra y Alemania”, aseguró el neerlandés.

Aunque aún es pronto, el fútbol espera ver de nuevo a Van Gaal en los banquillos. A lo largo de su trayectoria ha dirigido equipos como Manchester United, Ajax y Barcelona, donde ha conseguido ganarse un nombre. Superado su cáncer, habrá que esperar para conocer cuál será su próximo reto.