El seleccionador holandés Louis van Gaal ha anunciado que padece cáncer de próstata y también que se trata de una variante de la enfermedad muy agresiva. El técnico ha realizado esta revelación en una televisión de su país justo después del parón de selecciones, en el que optó por no revelar su situación personal a sus jugadores.

«El cáncer de próstata no es mortal en el noventa por ciento de los casos. Te matan otras enfermedades. Mi cáncer presenta una forma bastante agresiva y he recibido quimioterapia 25 veces. Me han dado un trato preferencial en el hospital. Me permitían entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla», ha revelado Van Gaal.