El viral gesto de Raphinha y Szczesny con un recogepelotas que indigna al mundo del fútbol

Horas después del tropiezo del Barcelona en el Benito Villamarín frente al Betis se ha hecho viral una imagen en la que aparecen Raphinha y Szczesny ninguneando a un recogepelotas del cuadro verdiblanco antes del partido. Unas imágenes que han indignado al mundo del fútbol y que no deberían verse en futbolistas profesionales.

Estas imágenes, publicadas por el programa El Día Después de Movistar Plus, muestran como antes del partido del pasado sábado en el Benito Villamarín, Raphinha estaba ultimando el calentamiento probando varios disparos a portería. En ese momento, y con el calentamiento ya terminando, un recogepelotas del Betis se le acercó al jugador brasileño para decirle que tenía que llevarse los balones.

Raphinha le dijo en un primer momento que no, pero el recogepelotas bético insistió. De muy malas maneras, el futbolista del Barcelona le reclamó que no se llevase las pelotas. Minutos después, Szczesny, portero suplente del cuadro azulgrana, vaciló y ninguneó a este mismo recogepelotas verdiblanco ofreciéndole la pelota hasta en dos ocasiones para no dársela y terminar tirándola al suelo.

Además, en ese mismo momento, Gerard Martín, canterano del Barcelona, protagonizó otro momento vergonzoso. Mientras el guardameta polaco vacilaba al recogepelotas del Betis, el joven jugador azulgrana se reía del momento ninguneando al chaval.

Unos gestos totalmente fuera de lugar que han indignado al mundo del fútbol por el lamentable comportamiento de estos dos futbolistas del Barcelona. Todo sucedió antes de empezar el partido, por lo que la excusa típica de que el jugador estaba caliente por el devenir del encuentro no vale en este caso.

Érase un Raphinha a un balón pegado… 🤣#ElDíaDespués#LoQueElOjoNoVe pic.twitter.com/UxmbmNU7fo — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) December 9, 2024

El Barcelona está en crisis en Liga

El Barcelona no sale de la crisis y aviva la pelea por la Liga con Real Madrid y Atlético de Madrid. El cuadro azulgrana volvió a tropezar, esta vez en campo del Betis, cuajando un partido de muy bajo nivel. Hansi Flick terminó mosqueado por el gris partido de su equipo tras cosechar cuatro pinchazos en los últimos cinco partidos de Liga. El equipo blaugrana solamente ha sumado cinco puntos de los últimos 15 en la competición doméstica.

Lo de Mallorca fue un espejismo. El Barcelona de Flick goleó al cuadro balear entre semana en una jornada de Liga adelantada por la disputa de la Supercopa a primeros de enero. La sonrisa culé también se adelantó. No fue la realidad. El Barça no hizo un gran partido, pero ganó con facilidad. Lo necesitaba. Pero en el Benito Villamarín volvieron las malas sensaciones y los fantasmas, y el equipo blaugrana lo pagó.

El Barcelona salió dormido contra el Betis en el primer tiempo y en el segundo. Fue muy superado por el cuadro verdiblanco. A los puntos, si hubiese sido Boxeo, la derrota era clara. No mereció ganar. Pero maximizó sus ocasiones y de tres remates a portería marcó dos. En el segundo tiempo solamente remató una vez entre palos y fue el gol de Ferran Torres que le daba los tres puntos claves en la lucha por la Liga.

Pero en el tiempo de descuento, el Barcelona se desmoronó. Su férrea defensa fue un flan ante un Betis que penetró como quiso para empatar el partido. Volvieron los fantasmas y los de Flick se dejaron otra vez dos puntos por el camino. El Real Madrid ya está a dos puntos con un partido menos, tras su goleada en Gerona, por lo que podría ser nuevo líder a primeros de año. Y el Atlético de Madrid ya está a tres. Los dos máximos rivales ya están tocando a la puerta y el miedo ya está instaurado en Can Barça.