Vingegaard se defiende: «No tomo nada que no le daría a mi hija»

Jonas Vingegaard ha salido al paso de todos los comentarios que están suscitando sus espectaculares actuaciones en el Tour de Francia. El danés ha querido zanjar todas las especulaciones sobre su rendimiento subrayando una vez más que no toma ninguna sustancia dopante y usando como ejemplo a su pequeña hija Frida.

“Es difícil saber qué más puedo decir. Entiendo que es difícil confiar en el ciclismo si miras el pasado, pero creo que hoy en día todo es diferente respeto a lo que era hace 20 años. Puedo decir desde mi corazón que no tomo nada. No tomo nada que no le daría a mi hija y definitivamente no le daría ninguna droga”, se defendió Vingegaard tras dejar sentenciado el Tour de Francia en la decimoséptima etapa.

El ciclista danés firmó una exhibición espectacular en la cronoescalada del martes, cuando le metió más un minuto y medio a su gran rival Tadej Pogacar en una etapa de apenas 22 kilómetros, una proeza que ha despertado todo tipo de rumores sobre las condiciones físicas del portador del maillot amarillo.

Un día después, Pogacar se hundió en la ascensión final a Courchevel y Vingegaard elevó a más de siete minutos y medio su amplia ventaja en la clasificación general, distancia que le convierte en virtual ganador de la carrera francesa por segundo año consecutivo.