Jorge Vilda compareció ante los medios después de facilitar la convocatoria de los partidos que enfrentarán a España con Argentina y Japón. La rueda de prensa volvió a estar centrada en las 15 futbolistas que renunciaron a ir a la Selección y que vuelven a estar fuera de la lista. El seleccionador afirmó que no habla con ellas y mostró su ilusión por tratar de llegar lejos en el próximo Mundial con el nuevo grupo de jugadoras.

Comunicación con las 15

«No ha habido comunicación. Hemos tenido constancia de que se han autoexcluido y no hemos hablado con ellas».

Hermoso y Paredes

«Tenemos comunicación con muchas jugadoras, no con las 15 que se han autoexcluido. Hay comunicaciones con distintas jugadoras».

Putellas

«Sí, desde aquí volverla a felicitar. Es un éxito para todo nuestro fútbol. La felicité, me contestó y deseo que se recupere y podamos verla en los terrenos de juego».

Sub-20

«Creo que la sub-17 y la sub-20 vienen de ser campeonas del mundo. Tenemos la mejor cantera y nos ha costado mucho. A partir del 2018 se potencia de forma definitiv todo para ver lo que tenemos ahora. En esta concentración son siete las que pueden debutar y es un éxito».

Acortar plazos

«Gracias al impulso que le da la Federación al fútbol femenino tenemos una gran estructura. Todas las jugadoras suelen pasar por todas las selecciones, pero esto no quita que haya jugadoras que se puedan saltar pasos, si es mejor para su desarrollo. Estamos orgullosos de lo que han hecho. Lo lógico es que sean sub-19».

Críticas

«Consigo normalizarlo centrándolo en el equipo y en el fútbol. Sino sería imposible hacer lo que hicimos en la anterior concentración. Fue gracias a las jugadoras y al cuerpo técnico. Hemos entrado en el bombo 1 y ha habido un sorteo que hasta ahora no lo habíamos tenido. Afecta a la familia, no es una situación agradable, sobre todo porque no se sabe lo que ha pasado y es humano pensar en situaciones que no se han dado. Está claro que algún día se tendrá que aclarar todo y mi posición es que estamos abiertos al diálogo».

Presión

«Lo único que espero que no se haya producido. Me encantaría creer que no se ha producido por la gravedad de los hechos».

Diálogo

«Es algo desagradable y nos gustaría que no hubiera pasado».

Situación

«Estamos muy pendientes de todo lo que pasa y nos vamos a alegrar de cualquier buen rendimiento. Cuando hay jugadoras que se lesionan los gusta estar pendientes de su evolución».

Absoluta

«Dejarnos tiempo. Vemos como el estilo y la forma de ganar nos sirve. En la absoluta queremos ganar de una manera y se ve bien reflejado en los datos. Somos el segundo equipo que más genera. Estamos en el camino correcto siempre sabiendo que queremos mejorar. Siempre queremos ver qué podemos hacer mejor».

Segunda concentración

«La situación es la que es. Hay 15 jugadoras que se han autoexcluido. Tenemos un grupo que ha ganado a Estados Unidos. Estamos muy contentos e ilusionados. Mirando al presente y al futuro próximo».

Salma

«Tenemos comunicación y nos alegra que se haya recuperado. Ayer a muy alto nivel. Está en condiciones de venir».

Apoyo

«No tengo redes sociales y no sé lo que dicen. Pero en la calle noto cariño y apoyo. Más a la selección que a mi persona».

Tiempo para el Mundial

«Igual de ilusionado. Lo mismo que he dicho antes, centrados en el presente, en conjuntar un equipo. Desde aquí animo que se llene el campo porque la Selección nunca defrauda. Esto nos va a ayudar a conocerlas mejor».

Ambiente

«El ambiente siempre ha sido familiar. Muy bueno, con buena actitud y ahora mismo encontramos eso. Mucha ilusión y ganas de jugar y de ganarse un puesto. Saber lo que es representar a tu país».

Contar la verdad

«Lo que me refiero es explicar lo que ha pasado. Nosotros estamos esperando a saber qué ha pasado para ponerle solución y que la gente lo sepa. A partir de ahí, que no se insinúe con informaciones falsas sobre mi persona».

Autoexigencia interna

«Hay que hacer un breve repaso a la historia. Somos la sexta selección del mundo. Caemos por penaltis en una Eurocopa, en octavos te toca el que es campeón del mundo luego con dos penaltis y en la Eurocopa nos elimina la que ha sido campeona en la prórroga con actuaciones más o menos valorables. Esa es la realidad. Hemos jugado nuestro fútbol y ganado. Nosotros somos los primeros ambiciosos y sino lo conseguimos no estamos satisfechos. Buscamos mejorar. Somos súperambiciosos. Queremos ganar a Argentina y hacer mejor a la Selección. No se puede poner en duda ni mi ambición ni la de la RFEF. La RFEF quiere al fútbol femenino a la vanguardia del mundo. Por eso pido tiempo. Las urgencias nos llevan a situaciones como estas».

Bandos

«No entro en las relaciones personales de las jugadoras. Tengo un equipo unido y en eso me fijo».

Arreglarlo

«Diálogo. Creo en él y es el que une a las personas y soluciona los problemas».