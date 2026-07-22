La victoria de España en la final del Mundial rompe un récord histórico en la televisión de Estados Unidos

La victoria de España el pasado domingo en la final del Mundial 2026 ante Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 batió un récord histórico de audiencias y se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de Estados Unidos con una media de 63 millones de espectadores.

Según datos publicados el pasado martes por el indicador Nielsen y recogidos por la revista Varierty, la final de este Mundial 2026 ha batido todos los récords en la televisión americana. Nunca antes un partido de fútbol, soccer llamado allí, había sido seguido por tanta gente en televisión.

La final de la Copa del Mundo entre España y Argentina atrajo a casi 39 millones de personas en la cadena Fox, mientras que en Telemundo y Peacock, que ofrecieron los partidos en habla hispana, lograron una audiencia de 23,9 millones de espectadores adicionales.

Estas cifras baten todos los récords establecidos en las fases previas del torneo y duplican la media de 25,78 millones que vieron la final del Mundial de Catar en el año 2022 entre Argentina y Francia entre las diversas cadenas estadounidenses.

Récord histórico en Estados Unidos

La audiencia del domingo fue además la mayor registrada en Estados Unidos para un partido de fútbol, un récord que ostentaba hasta ese momento el polémico duelo entre la Selección americana y Bélgica por los octavos de final de este mismo Mundial, disputado días antes, con 46 millones de espectadores globales, un encuentro que estuvo marcado por la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun.