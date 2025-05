Víctor Valdés abandona el Real Ávila tras cuatro partidos como entrenador

Víctor Valdés apenas ha durado un mes como entrenador del Real Ávila CF. El ex portero del Barcelona y de la selección española ha decidido por su propio pie abandonar el proyecto del club tras apenas haberlo dirigido durante cuatro partidos. El entrenador catalán ha comunicado mediante carta que no seguirá dirigiendo al equipo castellano durante la temporada 2025/26 tras no alcanzar los objetivos.

El guardameta cogió las riendas del equipo a falta de dos jornadas para el final de la temporada regular en el grupo I de la Segunda División RFEF. Víctor Valdés cosechó un triunfo en un primer partido con el equipo venciendo a un histórico como el Compostela y clasificando consiguientemente al equipo para los Play-Offs.

En ellos, el equipo se la jugaba con el Cacereño y todo pintaba bastante bien para los intereses de Víctor Valdés al ganar por 2-0 en la ida de la eliminatoria. El club extremeño, sin embargo, aprovechó su oportunidad en casa en un encuentro que estuvo condicionado por la expulsión Babu en el minuto 37. Los abulenses hicieron un ejercicio numantino durante todo el encuentro para aguantar su ventaja.

En el minuto 97, el Cacereño consiguió igualar por medio de Carrillo forzando una prórroga y perdiendo su opción de pasar a la siguiente ronda al contar los extremeños con una mejor clasificación en la temporada. Después de este varapalo, Víctor Valdés ha asumido toda la responsabilidad dejando sus funciones como entrenador del Real Ávila.

El club hizo oficial la salida del ex jugador del Barcelona a través de un comunicado. «El Real Ávila comunica que el entrenador Víctor Valdés no continuará en el club la próxima temporada por deseo expreso. El entrenador ha comunicado mediante una carta al club su deseo de no continuar en el Real Ávila la próxima temporada 2025/26. Desde el Real Ávila le agradecemos su trabajo por clasificar al equipo para el Play-Offs y le deseamos mucha suerte».