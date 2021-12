La batalla por el Mundial entre Max Verstappen y Lewis Hamilton dio varios pasos hacia delante en el Gran Premio de Arabia Saudí. Lo vivido en Jeddah confirma que ambos contendientes están dispuestos a ir al borde de lo reglamentario si es por conseguir el cetro y en el caso de Verstappen, el novel en estas lides, incluso a dibujar la línea que marca la diferencia entre lo legal y lo contrario.

El toque por detrás de Lewis Hamilton tras el frenazo de Verstappen fue considerado como culpa del holandés por parte de los comisarios de la FIA, después de que ambos fueran llamados a declarar por lo sucedido. La exposición de los pilotos no reparó grandes novedades y fue la telemetría de los equipos la que acabó facilitando el veredicto de los jueces de la Fórmula 1. La sanción a Max no es grave y resulta inerte de cara a la lucha por el campeonato, ya que los diez segundos sumados en la carrera de Jeddah no le arrebatan la segunda posición, pero sí sientan un precedente de cara a lo que pueda acontecer el domingo en Abu Dabi.

El comunicado emitido por la FIA en el que se informa de la determinación al respecto de lo sucedido dice lo siguiente. «Los comisarios escucharon al piloto del coche 33 –Verstappen–, al piloto del coche 44 –Hamilton– y a los representantes de los equipos, revisaron las pruebas de vídeo y la telemetría y determinaron que el piloto del coche 33 fue predominantemente culpable», inicia la resolución. «En la curva 21, el piloto del coche 33 recibió la instrucción de devolver una posición al coche 44 y el equipo le dijo que lo hiciera ‘estratégicamente’. El coche 33 desaceleró significativamente en la curva 26. Sin embargo, era obvio que ninguno de los pilotos quería tomar la delantera antes de línea de detección DRS 3. Entendemos por qué ellos no querían ser los primeros en cruzar la línea de DRS», se añade.

Sin embargo, el motivo de la sanción, el parón de Verstappen, sí se considera clave para la colisión entre ambos contendientes al campeonato. «La frenada repentina fue determinada como errática y causa predominante de la colisión, y por tanto se impone una sanción de diez segundos», narra el comunicado. «Para penalizar al coche 33, la clave es que frenó de forma repentina (69 bares) y significativamente, lo que resultó en una deceleración de 2.4G)».

Nervios de Verstappen y picardía de Hamilton

El suceso acontecido en la vuelta 37 de una carrera ya de por sí accidentada, dos banderas rojas incluidas, no fue el único polémico entre Verstappen y Hamilton. El holandés, muy nervioso durante todo el fin de semana y al límite en todos los sentidos, como demostró en la calificación, debió ceder la posición a Hamilton por adelantarle fuera de los límites y defenderse cuando le habían indicado que tenía que ser pasado por su gran rival.

Sin embargo, Hamilton tampoco se va de rositas para la opinión pública, debido a su reconocida intencionalidad de mantenerse detrás de Verstappen en la acción polémica, pese a que el piloto británico vio que el de Red Bull bajaba sensiblemente la velocidad del monoplaza. Lewis reconoció que no quería adelantarle antes de la zona del DRS, algo que colaboró a una colisión que ya es historia del campeonato más igualado de la historia reciente de la Fórmula 1. Yas Marina dictará sentencia.