Dos colegiados alemanes dirigieron ayer los dos partidos del grupo del Atlético de Madrid. Y los dos aplicaron un criterio radicalmente diferente sobre la misma jugada. En el Metropolitano Daniel Siebert castigó con tarjeta roja una acción en la que Griezmann levantó mucho la pierna ante el brasileño Firmino, mientras que en el estadio Do Dragao su compatriota Felix Brych zanjó con amarilla una jugada idéntica del sueco Ibrahimovic a los 87 minutos.

«Zlatan amarilla, Griezmann roja. Me da un ataque de risa», escribió ayer en su cuenta de Instagram Alain Griezmann, padre de Antoine, que ilustró su publicación precisamente con la foto en la que se hasta dónde levanta la pierna Ibrahimovic. «Es evidente que va a disputar el balón. Algo similar sucedió en el Brujas-City y no se arbitró igual», dijo en la conferencia de prensa post partido Diego Simeone. El argentino no levantó la voz, pero la procesión va por dentro. El Atlético se siente ultrajado.

En una noche mágica en la que el equipo llevó al límite al Liverpool, que llegaba a Madrid con un registro de 20 partidos imbatido y con una media de cuatro goles en sus choques de Champions, los errores arbitrales estropearon el esfuerzo de los jugadores y ponen en peligro la clasificación del equipo para los octavos de final, porque si la roja a Griezmann fue del todo punto exagerada, lo que ya resulta incomprensible es la anulación del penalti señalado sobre Giménez.

En función del protocolo establecido por la UEFA, el VAR no puede entrar a rearbitrar una jugada que depende del criterio del colegiado principal. El contacto de Diogo Jota sobre Giménez existe, por lo que en consecuencia nunca se debió solicitar a Siebert desde la sala VOR que acudiera al monitor.

En este sentido, por cierto, llamó mucho la atención la diferencia de criterio del árbitro y del VAR. Ni una sola de las jugadas que favorecieron al Liverpool se revisó. Ni el gol de Milner ni el penalti de Hermoso. En cambio, tanto el primer gol rojiblanco como el máximo castigo sobre Giménez sí que merecieron un minucioso examen.

Lamentablemente ahora y no hay nada que hacer y sólo queda afrontar la segunda vuelta de la fase de grupos con el objetivo de mantener la segunda plaza porque la primera, con el Liverpool a cinco puntos de distancia con sólo nueve en disputa, parece ya inalcanzable. El próximo partido será en Anfield dentro de 15 días y el Atlético no podrá contar ni con Griezmann ni con Savic, pero en el horizonte aparece ya el Oporto-Atlético que cerrará el calendario el siete de noviembre. Allí se va a dilucidar con casi toda seguridad qué equipo acompaña a los ingleses a octavos de final.