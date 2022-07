El VAR se pone serio: se acabaron las pérdidas de tiempo y las manos absurdas

Luis Medina Cantalejo inicia su primera temporada al completo al frente del Comité Técnico de Árbitros y lo hace con una premisa básica: que se juegue más al fútbol. Para ello, el ex colegiado sevillano ya ha dado la orden para que haya tiempos de descuentos más largos y también que se penalice a los jugadores que pierdan el tiempo deliberadamente.

«Hay que ampliar el tiempo de descuento y hablaremos sobre ello con los entrenadores. Por ejemplo, cuando un jugador se lesiona, se va del campo y a las tres décimas de segundo pide entrar, pues habrá que decirle que espere un poco», dijo Medina Cantalejo sobre la nueva aplicación del tiempo perdido. Hay que recordar que la Liga fue la que menos tiempo efectivo de juego tuvo en la última temporada.

De hecho, Medina Cantalejo admitió que los árbitros han perdido el espíritu con el que se metieron en la profesión y que ahora están algo perdidos con la red del VAR. «Tenemos que recuperar el espíritu de árbitro de campo, el VAR debe ser una red de seguridad que te ayude en errores graves y manifiestos. Cuando estoy viendo el partido en un palco y las cosas no salen como tienen que salir me pongo nervioso. Un error de interpretación en un penalti decide un resultado y no queremos eso. Pero no os preocupéis porque seguirá habiendo polémica. Os prometo que no os quitaremos el trabajo», añadió.

Finalmente, el jefe de los árbitros en España prometió resolver los problemas existentes con las manos y su interpretación. «Las manos claras son las que nadie tiene problema en decir que es mano. Vamos a intentar que las que se sancionen no causen tanto ruido», zanjó. Los colegiados van a cambiar de actitud la próxima temporada. Veremos sí hay un efecto real en los terrenos de juego.