El VAR le juega una mala pasada a Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz también zozobra. Fue un saco de nervios en un primer set muy deficiente, probablemente el que más de toda su carrera, y no pudo revertir el rumbo del partido. Claudicó ante un aplicado Jack Draper (1-6, 6-0 y 4-6) que se cita con Rune en la final de Indian Wells. El mayor peligro de Alcaraz suele ser el propio Alcaraz.

El murciano tiende a zambullirse en desconexiones transitorias durante los partidos que tiene controlados y acaba entregándolos. Rara vez le sucede en Indian Wells, su coto privado de caza, aunque ante Draper le sucedió desde el inicio y se extendió al final del partido, con un único paréntesis en el ecuador que no fue suficiente para evitar la derrota.

Los tres sets no tuvieron relación alguna entre sí. El primero dominado por Draper, el segundo avasallado por Alcaraz y el definitivo igualado. La derrota del murciano esconde un momento inédito hasta ahora en el tenis. Indian Wells ha sido el primer torneo en el que se ha puesto en marcha la revisión por videoarbitraje. El fin es ganar en justicia, pero, como en el fútbol, también genera polémica.

The finest of margins… A contentious moment involving video review in #TennisParadise 📹 pic.twitter.com/bLQ9TqvdJ6 — Tennis TV (@TennisTV) March 16, 2025



Durante el inicio del último set, con 1-1 y Alcaraz al servicio, el árbitro cantó doble bote antes de que Draper devolviera la dejada del murciano que no pudo devolver el golpe. El británico solicitó revisión por videoarbitraje y en las imágenes se apreció como realmente la pelota no botó dos veces. «El punto se repite», dictaminó el árbitro.

Draper no estaba de acuerdo, consideraba que el punto debía subir a su marcador porque Alcaraz había echado fuera su golpeo posterior. Entonces el árbitro volvió a revisar las imágenes y concedió el punto al británico. Alcaraz lo aceptó con deportividad. Ese juego acabaría en rotura favorable a Draper que a la postre fue definitoria.

«Al principio no vi si era un rebote o dos. Así que estaba esperando la revisión. Después, con la segunda revisión, no estaba lo suficientemente seguro. No como para decir algo. Esperar las revisiones no me molestó en absoluto. Solo puedo decir que Draper vino y jugó mucho mejor que yo. Ese punto no afectó en absoluto mi juego», declaró Alcaraz tras el partido.