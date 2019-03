Valladolid – Real Madrid: mirando al banquillo

El peor Madrid en años se juega el orgullo ante el Valladolid. Los blancos deben ganar si quieren acabar segundos. La victoria pucelana sería importante de cara a la permanencia.

El orgullo del Real Madrid está en juego. Los blancos afrontan un duro partido, que puede hacerles sacar la cabeza a flote para cumplir con lo que queda de temporada o, por el contrario, hundirles aún más y hacer que se despidan definitivamente de la segunda plaza en Liga. La situación es extrema en la casa blanca y en frente tendrán a un Valladolid que buscará aprovecharse del desconcierto madridista para dar un pasito hacia la salvación.

Los madridistas viven un momento inédito. A primeros de marzo se ven fuera de las tres competiciones y sin opciones de levantar ningún título a final del curso. Una “temporada de mierda” que provocará cambios importantes el próximo verano, pero antes de que ocurra, hay tiempo para reconducir -dentro de lo que cabe- el rumbo del equipo. El objetivo es ser segundos y para ello deberán recortarle al Atlético una ventaja momentánea de ocho puntos, que volverá a los cinco en caso de victoria.

Sin embargo, Solari no podrá contar con cuatro hombres indiscutibles desde que llegó al banquillo. Vinicius, Lucas y Carvajal se lesionaron ante el Ajax y Ramos está sancionado. En estas circunstancias, el argentino podría dar la oportunidad en ataque a hombres como Bale y Asensio y, de paso, tratar de recuperarlos para afrontar lo que queda con garantías.

Se espera que, salvo lo obligado, no introduzca cambios. Si acaso, alguna modificación en el medio, con Ceballos entrando por un Kroos que no está ni de lejos a su mejor nivel. El once que saltaría a Zorrilla sería el siguiente: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Reguilón; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Isco y Benzema.

Vital para el Valladolid

Por su parte, para el Valladolid la visita será un arma de doble filo. Reciben al peor Madrid de los últimos años y un resultado positivo les podría hacer cambiar la dinámica negativa de un punto en los últimos cinco encuentros. De perder, podrían quedar tocados anímicamente de cara al tramo final de curso.

Los de Sergio González saben que pueden crear problemas a los blancos. Ya lo hicieron en la primera vuelta, donde los blancos resolvieron en el Bernabéu en los últimos minutos con un disparo de Vinicius que desvió un defensa a gol y un penalti transformado por Ramos. Con la grada a favor y la motivación al máximo, tratarán de alejarse de la zona de descenso a costa del aún vigente campeón de Europa.

Para el partido, los pucelanos cuentan con las bajas de Borja, Luismi, Toni Villa y Steven Plaza.