El United da el golpe con el mayor contrato de patrocinio de la historia

A partir de la próxima temporada, el Manchester United será el club de todo el mundo con el patrocinador principal más importante de todos. Los Red Devils han alcanzado un acuerdo con Qualcomm Technologies, que llevará a una de sus filiales, Snapdragon, al frontal de la elástica roja, reportando por cada temporada nada más y nada menos que 70 millones de euros, un récord histórico que permitirá a los ingleses dar un paso al frente en Manchester.

El Manchester United «ha acordado una colaboración estratégica ampliada con Qualcomm Technologies, que hará que la marca Snapdragon aparezca en las famosas camisetas del club», reza el comunicado de la entidad inglesa, que apunta que «Snapdragon se convertirá en el socio del Manchester United en la parte delantera de la camiseta a partir del inicio de la temporada 2024/25, y aparecerá en las equipaciones local, visitante y tercera equipación de los equipos masculino y femenino».

Esto supone un antes y después en los patrocinios, ya que la empresa tecnológica pagará 70 millones de euros por temporada por lucir en el frontal de la camiseta de los Red Devils, una cifra jamás alcanzada hasta la fecha por ningún club y sensiblemente superior a la que poseía hasta ahora el United con TeamViewer, que como anunció hace ya meses, no renovará su contrato pese a los 47 millones de libras que reportaba su acuerdo, algo más de 54 millones de euros.

Desde 2021 TeamViewer lucía como patrocinio en el frontal de su elástica, tras dejar a un lado Chevrolet, firmando un acuerdo por cinco temporadas, hasta 2026. Pero tras los tres primeros años, el United rompe el acuerdo y abraza al gigante del software, Qualcomm Technologies, que a través de su filial Snapdragon bañará de oro todo Old Trafford.

Behind the scenes at the @ManUtd Media Day, #ShotOnSnapdragon. pic.twitter.com/bbma1wFsWW

— Snapdragon (@Snapdragon) September 12, 2023