De Gea anuncia su marcha del Manchester United

Tras muchos rumores, David de Gea ha anunciado oficialmente que no seguirá en el Manchester United. El guardameta ha comunicado a los aficionados a través de una carta abierta en redes sociales que abandona el club inglés tras doce temporadas defendiendo su portería. El guardameta español terminó contrato el pasado 30 de junio y ha decidido no prolongar su estancia en los red devils ya que no contaba para Ten Hag. «Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United», comienza diciendo el comunicado.

Después de que el United le retirara la oferta de renovación a la baja cuando ya habían alcanzado un acuerdo ambas partes y el meta lo había firmado, para hacerle una oferta de renovación todavía más baja porque el técnico neerlandés quería buscar otro guardameta en el mercado, De Gea ha decidido poner punto y final a su etapa en los red devils. «No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto», dijo el madrileño.

«Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas», asegura el escrito publicado por el meta. «Mánchester siempre estará en mi corazón, Mánchester me ha formado y nunca me dejará», concluyó el internacional español.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters. I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

