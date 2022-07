El último ‘follow’ de Edu Aguirre que desvelaría el futuro de Cristiano Ronaldo

De sobra es conocido por todos que Edu Aguirre es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo desde hace años. Cuando el periodista cubría la información del Real Madrid para El Chiringuito y el luso jugaba todavía en el equipo blanco nació una bonita amistad que todavía conservan, pues acostumbran a pasar sus vacaciones juntos y a verse varias veces al año con sus mujeres e hijos. Ahora, el comunicador ha podido levantar la liebre sobre el futuro del crack portugués sin esperar que se formara este revuelo.

Y es que Edu Aguirre ha empezado a seguir en sus redes sociales a la cuenta oficial del Chelsea, club que puja fuerte por hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo. El jugador no querría continuar en el Manchester United porque su deseo es competir al máximo nivel y eso pasa por disputar la Champions League, algo que el United no hará esta temporada.

El luso no se ha pronunciado abiertamente, pero no se incorporó con sus compañeros al trabajo y parece que no irá a la gira de pretemporada del United, por lo que se da por hecho que quiere marcharse. Sin embargo, su entrenador se muesta rotundo al respecto y asegura que cuenta con él. Lo que parece claro es que su futuro sigue en el aire, y este follow de Edu Aguirre para muchos puede ser una señal inequívoca de que podría jugar en Stamford Bridge muy pronto.

Ten Hag dio una rueda de prensa recientemente y cerró la puerta al atacante portugués: «Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo. Hablé con él antes de que saliera este tema. Tuve una buena conversación con él. No me ha dicho que se quiera ir…».