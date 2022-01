Este lunes se cierra el mercado de fichajes y en el Atlético de Madrid puede pasar de todo. El club esperaba haber cerrado esta semana el fichaje del medio centro Boubakar Kamara, pero el Olympique rechazó su oferta de cinco millones de euros. Se volverá a la carga en las próximas horas. Con él y con el lateral del Lille Reinildo Mandava, pero el verdadero tsunami lo podría provocar la salida de Luis Suárez, que no se siente cómodo con su situación. El Atlético no le dará carta blanca para irse si no tiene sustituto.

El Atlético ya llegó a la última jornada del pasado mercado de fichajes veraniego en aparente calma y todo se precipitó en las horas finales, con la contratación de Griezmann sobre la bocina. Luis Suárez es el que tiene la llave de todo. El uruguayo no quiere ser plato de segunda mesa y busca un protagonismo que su situación física ya no le permite recuperar en el Atlético. Quiere marcharse ahora, tal y como adelantó OKDIARIO, pero por supuesto no se le va a dejar salir sin haber fichado antes un reemplazo. Lucas Boyé era el elegido, porque el uruguayo Matías Arezo ocupa plaza de extracomunitario, pero el Elche se juega la permanencia y no está por la labor de soltar a su mejor activo goleador sin presentar la máxima resistencia. Falta muy poco tiempo y deben ajustarse demasiadas piezas, pero también parecía descartado el regreso de Griezmann y el puzzle se compuso en cuestión de horas.

Sucede algo parecido con los dos objetivos de la Liga francesa en los que se ha fijado el Atlético. Por una parte el Lille no acepta el traspaso ahora de Reinildo Mandava, el lateral izquierdo mozambiqueño, y lo mismo sucede con el Olympique de Marsella y el medio centro Boubakar Kamara. Hace ya semanas que OKDIARIO anticipó que el club buscaba un perfil similar al del centrocampista del Chelsea Ngolo Kanté y el elegido es este francés de origen senegalés de 22 años al que también quiere el Manchester United, y que debería haber sido rojiblanco esta misma semana tal como también avanzó OKDIARIO, pero la sorprendente respuesta del Olympique, que rechazó los cinco millones de euros que le ofreció el Atlético por un futbolista que acaba contrato en junio, han retrasado una operación que hoy mismo podría reactivarse, ya que los marselleses han iniciado negociaciones con el centrocampista de la Fiorentina Erik Pulgar, que sería el sustituto de Kamara.

El lunes se presenta apasionante porque podría haber hasta tres fichajes y producirse la salida de Luis Suárez, aunque también podría quedar todo tal y como está ahora. La respuesta, a las doce de la noche aunque ojo porque en el caso del uruguayo su marcha no tiene por qué acordarse hoy si va a un mercado que esté todavía abierto. Hay que recordar que por ahora el Atlético sólo ha fichado al danés Daniel Waas, pero la situación puede cambiar drásticamente.