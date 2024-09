Uche, jugador del Getafe, estalla porque los árbitros «son muy malos» y denuncia racismo en España

El futbolista del Getafe, Christantus Uche, ha explotado contra los árbitros y ha denunciado que sufre racismo en los estadios de España. El nigeriano se expone a una sanción de cuatro partidos por decir que los colegiados «son muy malos». Además, se ha quejado de los insultos que recibe y de la falta de medidas que hay contra quienes los profieren: «Te llaman ‘puto negro’, esto, lo otro… y eso no es bueno».

El mediocentro azulón, que ha comenzado la temporada como delantero debido a las necesidades de José Bordalás, se ha convertido en una de las revelaciones de lo que llevamos de Liga. Fruto de ello, también es uno de los jugadores que más faltas recibe, lo que le ha servido para hacer una valoración sobre los colegiados, que no salen bien parados.

«En los dos o tres primeros partidos de Liga, lo vi con mis ojos. Los árbitros son muy malos. Me daban y el árbitro solo decía que me levantase. Me van a golpear y el árbitro solo dirá que me tengo que levantar, no. Es falta, la tienes que pitar. Pero si golpean a otra persona, el árbitro simplemente la pitará y es muy doloroso. Es muy doloroso»

«Tú no puedes hacer nada y no tienes ningún poder. Porque el árbitro tiene el poder de hacer lo que quiera. Tienen que parar esto», comenta en una entrevista para ESPN África. «Algunos aficionados te están llamando ‘puto negro’, esto o lo otro… Eso no es bueno’, añade el futbolista del Getafe en unas declaraciones que van a dar mucho de qué hablar.

La sanción a la que se expone Uche

Con estas declaraciones, Uche se expone a una ejemplar sanción de más de dos partidos. Además, los precedentes dicen que el jugador africano será sancionado de oficio por el Comité de Competición. Por ejemplo, el año pasado, David López, jugador del Girona, fue castigado por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol con cuatro partidos de sanción por sus palabras sobre Ortiz Arias durante el partido entre el Girona y el Almería del 22 de octubre de 2023.

Sergio Canales también fue sancionado en 2022 con otros cuatro partidos después de ser expulsado por Mateu Lahoz y decir que «tenía muy claro que no iba a dirigirme a él, ni iba a intentarlo. Lo dije en su día, no protesté y no tuve ninguna falta de respeto. Estoy tranquilo y hoy era diferente. Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. Esa expulsión la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitar hablar con él». Un mes después, el Comité de Competición decidió sancionar al cántabro con 4 partidos por dichas declaraciones sobre Mateu Lahoz.