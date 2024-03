Tuchel revela el principal motivo por el que no hace jugar a Bryan Zaragoza en el Bayern

Desde que llegó a finales del mes de enero Bryan Zaragoza al Bayern de Múnich, el malagueño e internacional español apenas ha tenido protagonismo con los bávaros a las órdenes de Thomas Tuchel. Y tiene un porqué. Según el técnico alemán, la barrera del idioma está impidiendo que la adaptación al vestuario y al equipo sea la más óptima, impidiendo tanto que se adecúe a sus compañeros como que entienda la táctica y posicionamiento que impone Tuchel.

Bryan Zaragoza lo estaba jugando prácticamente todo en este inicio de temporada con el Granada, a un gran nivel, con el que había logrado seis goles y dos asistencias en 21 partidos disputados de Liga. Llegó incluso su debut con la selección española tras la llamada de Luis de la Fuente a mediados de octubre y sus 45 minutos ante Escocia.

Fue en el mercado invernal, sobre la bocina, cuando el Bayern decidió llevarse a Bryan finalmente tras haber pactado su fichaje tiempo atrás. En un primer momento no iban a llevárselo en enero, sino de cara a la temporada 24/25, pero se aceleró la operación y desde febrero Bryan Zaragoza ya entrena y está a las órdenes de Tuchel.

Pero pese a las prisas del Bayern y Thomas Tuchel por llevárselo a Múnich, Bryan Zaragoza apenas ha jugado 20 minutos en mes y poco, en siete partidos, viviendo cinco de los encuentros desde el banquillo y otro sin ir convocado. Ha sido Thomas Tuchel el que ha respondido a las preguntas sobre el porqué está teniendo tan poco protagonismo hasta ahora y lo ha referido al escaso nivel de inglés del español, al igual que con el alemán, los dos posibles idiomas en los que se podría comunicar con la plantilla y el cuerpo técnico y que hacen de barrera en su adaptación.

Tuchel on what Bryan Zaragoza is missing to get more game time: «First and foremost, Bryan simply lacks the language. It’s difficult for him in English and German, that’s an elementary component. We brought forward the transfer to gain some time and because we didn’t know how… pic.twitter.com/4Y3kiG1U7K

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 8, 2024