Bryan Zaragoza: «Todo ha sido muy rápido, pero estoy preparado»

Bryan Zaragoza, jugador de la selección española, atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El jugador del Granada debuta con el combinado absoluto tras ser citado el pasado domingo por la lesión de Yeremy Pino. El andaluz es una de las grandes sensaciones de la Liga y se suma conjunto nacional tras hacer dos goles al Barcelona.

«Desde pequeño siempre he jugado en la calle y ese es mi fuerte», comenzó Bryan Zaragoza su primera comparecencia de prensa como internacional español. Además, no ocultó que sueña con poder jugar: «Esa decisión la toma el seleccionador, pero yo estoy para sumar y aprender. Si juego, mejor». «Sería muy especial. Debutaría con España y en mi tierra, donde estará mi familia presente», añadió.

Sobre un consejo que le hayan dado, fue muy claro: «El mayor consejo que me han dado es que sea yo. Que coja la pelota y haga lo mismo en la selección española que en el Granada». Además, le importa poco donde le ponga Luis de la Fuente: «Me da igual donde jugar en el ataque. Me siento más cómodo de extremo, pero me puedo adaptar».

«Todavía no hemos podido hacer nada que sorprenda, pero como personas me sorprenden todos. Son crack y me han acogido muy bien», continuó a la hora de hablar de sus compañeros. Y explicó lo que le pide el seleccionador: «La primera vez que hablé con Luis de la Fuente me dijo que vine porque me lo he ganado y que fuese atrevido».

Messi, su ídolo

Bryan también dejó claro que trabaja día a día para estar preparado. «Todo ha sido muy rápido, pero estoy listo», aseguró. Sobre el modelo de juego, no tiene problemas: «Cada entrenador tiene un modelo de juego, pero creo que me adaptaré bien».

El malagueño habló de su mayor virtud, que es el regate: «A veces he puesto vídeos, pero a mí me sale solo. Te fijas en Vinicius o Neymar, pero me sale solo». Y reconoció que su ídolo de pequeño era Messi.

Bryan Zaragoza y disfrutar

«Lo primero en lo que pienso es en disfrutar. El cuerpo me pide que haga lo mismo de siempre, pero lo primero es disfrutar», continuó en la rueda de prensa. Y sobre sus retos, explicó que «es seguir aprendiendo día a día, seguir mejorando y subir mucho más arriba».

Por último, con una cláusula de 14 millones de euros, no quiso hablar del futuro: «No puedo hablar del futuro porque estoy centrado en la selección española».