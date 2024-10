El Tribunal Supremo le evita a Laporta pagar una millonada

El Tribunal Supremo ha evitado que Joan Laporta y su Barcelona tengan que abonar una millonada a Matheus Fernandes por su despido improcedente en el año 2021. El jugador brasileño pidió casi 15 millones de euros y un juzgado condenó a la entidad azulgrana a pagar casi 8 millones de euros. Finalmente, el Supremo ha dejado la «multa» en solamente 731.00 euros.

Alivio en Can Barça. El Barcelona se ha evitado tener que abonar siete millones de euros en un momento donde claramente necesita ese dinero. La situación en la entidad blaugrana no es precisamente boyante en estos momentos y tener que afrontar el pago de 7,7 millones a día de hoy no era conveniente.

Finalmente, el Barcelona se ha ahorrado 7 millones de euros gracias al Tribunal Supremo. Solamente tendrá que pagarle a Matheus Fernandes 731.000 euros por despido improcedente. Primeramente, el futbolista brasileño había reclamado 14,8 millones de euros, pero la condena quedó en 7,7 millones.

Fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien rebajó en un primer momento esa condena a los 731.000 euros de multa en julio del año 2023. Pero Matheus Fernandes fue muy insistente y a través de su defensa llevó este caso al Tribunal Supremo, que le ha terminado dando la razón al Barcelona. Joan Laporta evita así el pago de siete millones más que necesarios para la entidad culé.

El culebrón Matheus

Matheus Fernandes no hizo historia en el Barcelona precisamente. O sí. Pero en el aspecto negativo. Llegó al club culé de la mano de Bartomeu y su recuerdo es traumático para la entidad blaugrana. El Barça pagó por él casi 9 millones de euros en enero de 2020 al Palmeiras y lo cedió al Real Valladolid.

En Pucela, el futbolista brasileño solamente jugó tres míseros partidos. Luego volvió a un Barcelona que era entrenado por Ronald Koeman. Jugó solamente la friolera de 17 minutos y Joan Laporta quiso quitárselo de encima señalando que no tenía nivel físico y actitud para formar parte de la plantilla azulgrana. Tampoco el técnico holandés contaba con él.

«Afirma que el bajo rendimiento apreciado ha conllevado que haya participado en pocos partidos, no habiendo asumido el rol de jugador de élite por el que fue contratado, ni alcanzado las expectativas que justificaron la contratación (…) por falta de implicación y desinterés en los entrenamientos», señaló el Barcelona el 29 de junio de 2021 en un comunicado, despidiendo a Matheus Fernandes de la entidad.

Fue en ese momento cuando el jugador brasileño no se quedó de brazos cruzados y le reclamó al Barcelona casi 15 millones de euros por ese despido, que él entendía que era improcedente. La entidad de Joan Laporta ya le había pagado, tras ello, 810.000 euros al brasileño por la rebaja salarial que la plantilla pactó en 2020. Pero el Juzgado consideró que esa cifra era insuficiente y condenó al Barça a pagar 7,7 millones de euros.

Finalmente, y gracias al Tribunal Superior, el Barcelona se ha ahorrado siete millones de euros que se quedarán en las arcas del club culé y solamente abonará 731.000 euros. Una cantidad que se queda en insignificante comparado con lo que llegó a reclamar el jugador brasileño en un primer momento. La batalla judicial en este caso ha terminado y el Barça de Laporta ha logrado solventar una complicada papeleta.