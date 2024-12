Tremendo zasca de un periodista al entrenador del Espanyol: «Gracias a Dios no entiendo el catalán»

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, fue protagonista de una de las escenas de la jornada tras la derrota de su equipo contra Las Palmas por la mínima (1-0) tras un gol de Sandro Ramírez, de falta directa. El técnico tuvo un rifirrafe con un periodista canario porque no entendía el catalán. Durante su comparecencia posterior al choque se mostró bastante descontento con el partido, pero en especial con el arbitraje de César Soto Grado.

En el fútbol hay un tópico que dice que si perdonas, lo acabas pagando. Y eso fue lo que le pasó al Espanyol según su entrenador. El preparador visitante del conjunto perico explicó que si perdonan fuera de casa, como lo hicieron con las ocasiones falladas por Javi Puado, en la primera mitad, o la de Antonio Roca, en la segunda «es complicado», y resaltó que para él el resultado justo habría sido «un empate» porque el rival no fue superior a ellos ni ellos inferiores al rival.

Después de dar las explicaciones pertinentes en un idioma que sólo entendía la prensa catalana allí presente, González se las tuvo con un periodista de TVE Canarias. El entrenador del Espanyol había señalado que «hay cosas que empiezan a molestar» sobre el arbitraje de Soto Grado, con los criterios «que no son normales». Se refería a faltas señaladas, pérdidas de tiempo y protestas, entre otras cosas.

Al decirlo en catalán y no en español, hubo algunos periodistas canarios que no comprendieron, como es lógico, su respuesta, porque no hablan catalán. El mencionado periodista canario hizo referencia a las quejas del técnico gallego sobre el arbitraje, y le dijo que «por lo que pude entender en catalán… buena parte de la culpa de la derrota la tiene el árbitro».

Una pregunta que no gustó mucho a González, que respondió de forma tajante: «No has entendido bien el catalán, ¿no?», le dijo. A lo que el periodista de TVE le contestó con un zasca que se ha hecho viral: «No, gracias a Dios». Tras la respuesta, el técnico del conjunto visitante le replicó «Yo no he dicho eso», y procedió a explicarle los motivos de sus quejas por el arbitraje.

Manolo González, entrenador del Espanyol: «¿No entiende usted el catalán, verdad?» Periodista de Las Palmas: «No, gracias a Dios» pic.twitter.com/cmy1yTxciE — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) December 22, 2024

«Te lo explico. Lo que digo es que la acción del gol la barrera está muy lejos. Y lo segundo es que en los cinco minutos que se han añadido se ha parado el partido dos o tres minutos más. Con eso no digo que hemos perdido por el árbitro», le respondió un Manolo González visiblemente enfadado por la pregunta del periodista canario.