Pese a retirarse hace bastantes años, Shaquille O’Neal continúa dando mucho de qué hablar. El que fuera mítico jugador de los Lakers no dudó a la hora de cargar contra las estrellas que dominan hoy el baloncesto, tachándolas de «vagos y blandos».

«Las palabras que odio son que esto es una nueva era. Nosotros vimos la era anterior a la nuestra y nosotros competíamos», comenzó explicando el que fuera mítico pívot de los Lakers junto a Kobe Bryant. Hoy los chicos se están volviendo realmente vagos y blandos y quieren que gente como yo o como Robert Horry les mostremos respeto», continuó diciendo Shaquille O’Neal en el programa de radio que tiene éste último.

Saquille O’Neal continuó con esa guerra que los jugadores retirados tienen con los actuales. «Si supiera que estaba bien, después de que Houston me patease el culo en el 94 me habría juntado con Olajuwon o me habría ido a jugar con Duncan en el 99, pero preferí no hacerlo. Me lamí las heridas y me propuse ganarles…y lo hice», añadió al referirse a los continuos traspasos que se producen entre estrellas.

«Cuando Kareem Abdul-Jabbar me hacía críticas constructivas las cogía», confesó Saquille O’Neal. Las escuchaba y las amoldaba a mi juego para llevarlo a otro nivel, pero hoy no se hace eso. Estos chicos son como helados que se derriten», concluyó el mítico pívot al referirse al uso de las redes sociales que hacen los actuales jugadores de la NBA.