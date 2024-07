Zhang Zhijie, un prometedor jugador de bádminton de 17 años del equipo nacional chino, murió durante la disputa de un partido de los Campeonatos Asiáticos Juveniles de Bádminton en la ciudad indonesia de Yogyakarta. Zhang, nacido el 30 de enero de 2007, se desmayó repentinamente el 30 de junio, tal y como ha comunicado la Federación de Bádminton de su país.

Los organizadores informaron que, a pesar de los esfuerzos inmediatos de rescate por parte del equipo chino y el personal médico del torneo, Zhang falleció en un hospital a las 23:20 hora local. La Asociación China de Bádminton manifestó su “profundo dolor” y extendió sus condolencias a la familia del joven deportista, agradeciendo también el apoyo recibido de diversos sectores de la sociedad.

June 30: 17-year-old 🇨🇳 badminton player Zhang Zhijie (张志杰) died after collapsing on the court during a mixed team match — while playing his boys singles match against 🇯🇵 Kazuma Kawano — at the Asian Junior Championships in Yogyakarta, Indonesia. pic.twitter.com/X8jYN2Jmd3

