Topuria calienta un posible combate con Makhachev: «Cuando los anuncie no lo vas a creer»

El futuro de Ilia Topuria a corto y medio plazo circula por la vía de la incertidumbre. El campeón de peso pluma ascendió al peso ligero, previo peaje de dejar vacante el cinturón de la primera categoría mencionada, y todavía se desconoce quien será su primer rival. Las expectativas alrededor de El Matador se han disparado.

Y estarían cerca de cerrarse tras el mensaje que ha publicado Topuria en sus redes sociales. «Cuando lo anunciemos, no lo vas a creer. Prepárate». Un mensaje que rápidamente se hizo viral y dio lugar a todo tipo de teorías sobre el nombre de su rival. Charles Oliveira se dejó querer. «Estoy a una llamada», llegó a decir.

Sin embargo, el deseo de Topuria sería enfrentarse a Makhachev directamente por el cinturón de la categoría. No obstante, el peleador ruso se ha mostrado reticente ante dicha posibilidad pese incluso a los mensajes del propio Ilia. «Islam, si quiero puedo acabar contigo. Puedo dejarte inconsciente. Lo haré fácil, nos vemos pronto», retó El Matador.

El argumento que verbalizó Makachev para declinar la pelea contra Topuria es estar cansado de luchar con peleadores del peso pluma, un peso inferior al que compite el ruso. «No es nada emocionante. Es un buen peleador. Es un buen peleador de habilidades, pero no quiero darle una oportunidad. ¿Esa pelea para qué? Para mí, no es nada. Es solo su nombre, y no necesito su nombre», concluyó Makachev.

Dejó caer así que es Topuria quién necesita enfrentarse a él para seguir agrandando su leyenda, pero a él no le hace falta. Makhachev consiguió el título en octubre de 2022 al someter a Charles Oliveira, y desde entonces lo ha defendido en cuatro ocasiones. Dos de ellas fueron ante Alexander Volkanovski.

El pasado mes de enero volvió a defender su cinturón de manera exitosa ante Renato Moicano. La mitad de sus defensas han sido ante peleadores de una categoría inferior, de ahí que dude a la hora de darle la oportunidad a Ilia. Según han contado a OKDIARIO fuentes cercanas a Topuria, su próxima pelea está muy cerca de anunciarse.