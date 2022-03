Tiger Woods se sigue recuperando del gravísimo accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. El golfista mejora poco a poco en una de sus casas, la impresionante mansión de 40 millones de euros que tiene en Florida, que ahora se ha dado cuenta de que quizás es demasiado grande para él.

Después de someterse a las operaciones pertinentes en la pierna y el tobillo, el estadounidense pasó unos días en el hospital para posteriormente poder regresar a casa y terminar la recuperación en su hogar. Además, en esa espectacular propiedad situada en la isla de Júpiter tiene todo tipo de lujos y comodidades a su alcance para estas semanas complicadas, aunque el tamaño de la propiedad hace que no sea todo tan cómodo….

Cuando Tiger Woods invirtió en esa impresionante mansión en Florida seguro que no pensó en que se le hiciera demasiado grande a la hora de recorrerla en muletas, tal y como contó de manera divertida en una entrevista: «Construí una casa realmente bonita, pero no me di cuenta de lo grande que era hasta que empecé a coger las muletas. Estoy mejor, pero todavía tengo un largo camino por recorrer».

«Ha sido mucho trabajo. Hubo momentos realmente difíciles, simplemente acostado allí. Estuve en una cama de hospital durante tres meses. Es difícil explicar lo difícil que ha sido estar inmóvil durante tres meses. Tenía muchas ganas de salir, ese era uno de mis objetivos. Finalmente, llegué a un punto en el que podían sacarme en silla de ruedas y podía sentir el sol, eso fue como un hito», añade Woods sobre su recuperación en su mansión, que se divide en dos partes, una con una vivienda de 1.000 metros cuadrados y la otra con un edificio de usos múltiples de casi 2.000 metros cuadrados. Este último incluye un gimnasio con todo tipo de tecnología, una gran sala multimedia, una bodega y ascensor. Y la propiedad de Tiger Woods también tiene una casa para invitados huéspedes, un garaje y un gran muelle propio para sus barcos….