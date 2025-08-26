Tiafoe bromea con el nuevo corte de pelo de Alcaraz: «Es horrible»

Carlos Alcaraz superó en tres sets (6-4, 7-5, 6-4) a Reilly Opelka en primera ronda del US Open. Pese a la seriedad mostrada por el murciano en su debut en el cuarto Grand Slam del año, los focos en el día de ayer no estuvieron puestos únicamente en su juego. La segunda raqueta del tenis mundial sorprendió con un cambio de look en su pelo, en el que lució un rapado completo.

Uno de sus mejores amigos en el circuito no dudó en bromear con el nuevo corte de pelo de Alcaraz. El tenista estadounidense Frances Tiafoe pasó por rueda de prensa tras vencer el japonés Yoshihito Nishioka en su estreno. Cuestionado por el peinado de Carlitos, no se lo pensó dos veces. «Es horrible. Quiero decir, es terrible», respondió Tiafoe con una sonrisa.

Ambos tenistas coincidieron en las instalaciones de Flushing Meadows antes de disputar sus compromisos de primera ronda. «Le miré y yo estaba como… supongo que eres aerodinámico. Juan Carlos (Ferrero) estaba riéndose y dijo que no es más rápido de lo que ya era», reconoció el semifinalista del pasado US Open.

Precisamente, el propio Tiafoe luce desde hace años un corte de pelo similar al que lleva ahora Carlos Alcaraz, al que aconsejó sobre el tema. «No sé quién le dijo que se hiciera eso, pero es terrible. De parte de alguien que se corta el pelo semana tras semana, que se hace buenos cortes de pelo: es horrendo. Al final, es Carlos y es mi chico, pero necesita juntarse conmigo», confesó entre risas el número 17 de la clasificación ATP.

La honestidad de Tiafoe sobre el corte de Carlitos 😂 pic.twitter.com/39Z5wB6UIj — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Alcaraz explicó tras el encuentro los motivos de su sorprendente cambio de look al público que presenció su victoria ante el local Opelka: «Antes del torneo realmente quería cortármelo. De repente, mi hermano tuvo un malentendido con la máquina. Simplemente lo cortó. Entonces, la única forma de solucionarlo era afeitarlo del todo». El tenista de El Palmar también respondió a Tiafoe. «Miente, sé que está mintiendo. Sé que le gusta el corte de pelo. Me lo dijo», explicó ante las risas del público neoyorquino.

Alcaraz espera a Bellucci en segunda ronda

Después de superar a Opelka la pasada madrugada y situar su récord en primeras rondas de Grand Slam en 19-0, Alcaraz jugará su segundo compromiso en Nueva York ante el italiano Mattia Bellucci. Será el primer duelo entre ambos en el circuito ATP, ya que su único enfrentamiento fue en el ITF M15 de Manacor en el año 2020; con victoria 6-2 6-1 para el murciano.

Alcaraz ya piensa en llevarse su sexto título de Grand Slam y su segundo entorchado en el US Open. De hacerlo, recuperaría el número uno de la ATP independientemente del desempeño de Jannick Sinner. En el horizonte, los rivales más duros que se plantean en su camino hacia las rondas finales son Davidovich (octavos), el local Shelton (cuartos) y Fritz o Djokovic en semifinales. Todo ello, con una posible tercera final de Grand Slam del año ante Sinner como principal aliciente del torneo.