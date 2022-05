El Granada ha encontrado a su particular salvador en una situación límite para el club. La etapa de Robert Moreno no reportó los beneficios esperados a la entidad nazarí, que había apostado fuerte por un entrenador que no supo dar con la tecla para sacar el rendimiento a una plantilla hecha, a priori, a su medida. Aitor Karanka, con un fútbol opuesto pero mucho más efectivo, llegó en el tramo final de temporada para ganarse al vestuario, poner al equipo rozando la salvación y convertirse en ‘The Special K’ en Granada.

Karanka fue reclamado de forma inesperada, semanas después de la destitución de Robert. El experimento de Rubén Torrecilla, en calidad de técnico interino, sólo duró dos jornadas y fue el entrenador vasco, quien después de su etapa como segundo entrenador de José Mourinho en el Real Madrid no había vuelto a dirigir en España, el elegido para tratar de llevar al equipo a una permanencia que se había complicado sobremanera.

Influido en sus sistemas por el cobijo de Mou y la competitividad máxima de las ligas inglesas, Karanka cambió el libreto del Granada y adaptó la plantilla para un rush final en el que eran tan importante arrasar en área contraria como defender la propia a ultranza. Aitor confió en un 4-2-3-1 en el que varios jugadores han demostrado, desde el primer momento, sentirse más cómodos con un modo de juego más vertical y en el que el equipo es, sobre todo, más sólido en todas sus facetas.

El debut ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano dejó constancia de que la muralla de Karanka funcionaba, al sacar un meritorio empate sin goles en el que el Atleti pudo chutar hasta en 22 ocasiones, pero sólo en una entre los tres palos de la meta de Luis Maximiano. En el siguiente compromiso, ante el Celta de Vigo, estuvo a punto de ser condenado por Iago Aspas pero la siempre necesaria suerte vino a visitarles con un gol de Luis Milla, otro de los pilares, en el tiempo extra de la segunda mitad.

El Granada explota

Dos empates para empezar que dejaban algo fría a la afición, pero el cambio ya se había producido. La columna vertebral sumaba por fin a los centrales, sobre todo un Domingos Duarte de vuelta para sumar a la causa, y con Milla comandando el centro del campo, sólo faltaba la explosión de los delanteros. Luis Suárez y Jorge Molina confirmarían el pleno en la exhibición nazarí en Mallorca, con una goleada por 2-6 que alejaba por fin al Granada de los puestos de descenso.

La cosa no quedaría ahí, y es que el martes, ante un Athletic Club que venía peleando la última plaza que da acceso a Europa, el renacido Granada de The Special K sumaría su segunda victoria consecutiva y cuarto encuentro, de cuatro, sin perder desde la llegada de Aitor. En este caso fue Collado, canterano del Barça, el que destacó sobremanera para elevar a Karanka a la figura de ídolo de una ciudad que vuelve a disfrutar con su equipo.