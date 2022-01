La traumática salida de Messi del Barcelona el pasado verano rumbo al PSG trajo consigo daños colaterales. Uno que seguramente nadie conocía es que el crack argentino acabó bloqueando en las redes sociales a un tertuliano de El Chiringuito de Jugones, y no a un madridista, sino a un reconocido culé. Se trata de Jota Jordi y ha sido él mismo el que ha explicado al detalle la historia en una charla en Youtube con Jordi Wild.

Todo ocurrió a a raíz de unas palabras de Jota Jordi en el programa de Josep Pedrerol que no debieron gustar nada al argentino y su entorno, declaraciones amplificadas en las redes sociales que acabaron en ese bloqueo de Messi. «Al final nosotros por desgracia nos hemos tenido que acostumbrar con esto y lo tenemos que saber llevar. Yo defiendo al Barça y hay jugadores que piensan que cuando se van los vas a seguir defendiendo en todo porque sí, y no. Yo defiendo al Barça».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOTA JORDI (@jotajordi)



«Leo me tiene bloqueado en todos lados. Instagram, Twitter… grupo Whatsapp. No lo he contado nunca», se sinceró Jota Jordi, que siempre ha sido un gran admirador del ’10’. «¿Qué es lo que dijiste para que provocara esto?», le preguntó Jordi Wild. «Fue en un partido que perdió el Barça. En el plató (El Chiringuito) dijo Jorge D’Alessandro relacionado con ese partido que sin Messi el Barça no va a ganar. Yo ahí me sentí ofendido y dije: ‘Que yo sepa en los últimos diez años con Messi hemos ganado dos Champions’. Tener a Messi no te asegura ganar diez Champions», contó.

«Ese fue el comentario que hice y no era para atacar a Messi. Yo siempre he defendido a Messi. La relación era buena… pues le sentó muy mal y me lo hizo saber», añadió el tertuliano de El Chiringuito sobre esa curiosidad, un bloqueo que parece tomarse bien y con sentido del humor.