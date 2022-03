Ter Stegen analizó la remontada del Barcelona ante el Elche que les permite sumar tres puntos de oro en un choque muy sufrido. El guardameta habló sobre las manos que se produjeron en el partido y considera que la acción de Jordi Alba en el área azulgrana está bien arbitrada: «De las manos en el área siempre se puede discutir mucho. En este caso, para mí, no es. No la he visto por la tele pero se gira y no sabe dónde está el balón. No podemos quitarnos los hombros cuando estamos en el área. Es lo que hay. El árbitro decidió y lo hizo bien».

Esa jugada podría haber cambiado por completo el devenir del partido, pero Hernández Hernández consideró que la de Barragán si era penalti y la de Alba no. Al final, el Barça sacó un triunfo muy sufrido en «una tarde con poco trabajo para mí, pero han hecho un buen partido. Pudimos entrar con los centrales hasta su cocina. Un partido sufrido, muy luchado. Estoy muy contento por la victoria».

Pese a tener poco trabajo, Ter Stegen, fue determinante para sumar los tres puntos con varias paradas decisivas. «En estos partidos ellos buscan una o dos ocasiones para ganar el partido. Al final yo intento estar concentrado y esperando a los balones que me lleguen».

Lo cierto es que la charla de Xavi en el descanso cambió por completo la dinámica del equipo azulgrana. El portero alemán afirma que el técnico les ha pedido que cambiarán su «intensidad. Nos seguían uno a uno por todo el campo y en la segunda parte buscamos otras cosas y nos salió bien»