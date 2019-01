Nadal: “Seguiré luchando por ser mejor jugador”

Rafa Nadal estaba triste por la derrota pero reconoció que para él es un honor poder haber regresado de esta manera de la lesión, ya que Australia es el primer torneo que juega desde que se retirara en el US Open 2018

Rafa Nadal dio un discurso impecable y quedó como un auténtico caballero pese a no ser su mejor partido. En primer lugar felicitó a su rival, Novak Djokovic, por el gran nivel de tenis mostrado durante todo el Abierto de Australia: “Lo primero que tengo que decir es felicidades a Novak y todo su equipo, ha sido un increíble nivel de tenis estas dos semanas”.

“Ha sido una semana muy emocionante. Hoy no hay sido mi mejor día. Novak ha sido mejor que yo esta noche. Para mí estas dos semanas son muy importantes porque venía de jugar sólo nueve torneos el año pasado por lesiones. Desde el US Open no fui capaz de jugar un partido profesional hasta la primera ronda de Australia. Es un honor para mi volver así de la lesión. He jugado un buen tenis y van a venir buenos momentos de energía. Gracias a mi equipo, sin ellos no estaría aquí esta noche”, reconoció Nadal.

Además, el número dos del mundo explicó que va a seguir luchando para ser cada vez más fuerte y volver a conquistar el Grand Slam australiano: “Sólo puedo decir que voy a seguir luchando fuerte para ser mejor jugador y ganar las cosas importantes. Estoy intentándolo desde hace tiempo. Este torneo ha sido complicado para mí por lesiones y oponentes complicados como hoy”. También dedicó una palabras a los aficionados: “Solo puedo agradecer a los fans que han sido fantásticos en las dos semanas. La conexión con vosotros es increíble. Solo puedo decir que cuando juego lo que quiero es caminar por ese túnel y salir aquí”.

Durante su discurso, Rafa Nadal tuvo palabras de agradecimiento hacia la organización del torneo. “Gracias a todos en el Abierto de Australia que hace posible este torneo que mejora cada año. El trabajo que hacéis para hacer este torneo el mejor del mundo es fantástico. Siendo honesto, gracias por promocionar nuestro deporte y todo lo que le rodea. Muchas gracias”, concluyó.