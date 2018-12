El español recuperó sensaciones pero no fueron suficientes para doblegar al sudafricano (4-6, 6-3 y 6-4)

Kevin Anderson doblegó a Rafa Nadal en tres juegos (4-6, 6-3 y 6-4) en los que el manacorí recuperó sensaciones tras su ausencia de las pistas después de su lesión. La regularidad en el saque del sudafricano fue demasiado para un Nadal que aún tiene que engrasar su zurda para recuperar su mejor nivel. Pese a ello, dispuso de opciones suficientes para plantarse en la final.

Volvía Rafa Nadal a la pista tras un largo periodo de inactividad debido a esa lesión que le obligó a retirarse del US Open en las semifinales ante Del Potro, algo que se notaba en los primeros compases de su duelo ante Anderson en el torneo de Exhibición en Abu Dhabi. Se le apreciaba algo entumecido al manacorí que necesitó de varios intercambios para afinar su zurda. El gen competitivo sí seguía intacto por parte del español que, en los tres primeros servicios, ya había recurrido dos veces al nuevo Foxtenn, el ojo de halcón.

Llegaba como favorito Anderson, que venía de vencer al coreano Hyeon Chung (6-7, 6-2 y 6-1) y se enfrentaba a un Nadal sin rodaje. Pero el español no se cansa de superarse una y otra vez. Rompía el servicio del notable sacador sudafricano en el séptimo juego en la primera de las bolas de break que dispuso. Pero su rival respondía con un contrabreak en el siguiente juego, silenciado de nuevo por el español en el siguiente con el segundo break que sí afianzaría con su servicio en el último juego, cerrando el 4-6 y el primer set para Nadal.

El nivel competitivo de Anderson crecía en el segundo set. Avisaba el sudafricano desde el primer juego, llevándoselo limpio ante un Nadal que sufría desde el fondo de la pista y con los primeros saques de su rival. Se apoyó en su derecha el espigado africano, que lograba el break en el sexto juego para el 4-2. Nadal no lograría frenar los buenos servicios de Anderson para responder la rotura y un error con la derecha de Nadal dio el set al sudafricano en la primera bola que dispuso (6-3).

El tenis de ambos repuntaría en el último set. Pese a la exhibición, ninguno de los dos quería sumar una derrota y eso se notó en los primeros juegos, donde los errores se minimizaron. En el sexto juego, Nadal rozó el break pero no anduvo fino para cerrarlo con un par de errores no forzados y Anderson se agarraba al partido. Volvía a disponer de bolas de break en el octavo pero repetía la ecuación. El sudafricano, crecido ante la situación, logró disponer de sus opciones en el saque del manacorí y este no lo desaprovechó: le rompía el servicio (5-4) y sacaba para ganar el partido algo que logró con superioridad (40-0).

Kevin Anderson ya espera rival en la otra semifinal que disputarán Novak Djokovic y Karen Khachanov, de donde también saldrá el rival de Rafa Nadal por el tercer puesto de este torneo de exhibición en Abu Dhabi.