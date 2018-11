Ferrero: “La nueva Copa Davis favorece mucho a Nadal”

Juan Carlos Ferrero atendió a OKDIARIO en la V edición de los Premios María de Villota y VII edición de los Premios Ciudad de la Raqueta, donde fue premiado por su trayectoria. El ex número uno de la ATP habló de su actual momento como entrenador de Carlos Alcaraz y analizó el nuevo formato de la Copa Davis, competición en la que sueña con ser capitán.

Pregunta: ¿Qué se siente al recibir un reconocimiento como este?

Respuesta: Personalmente es un reconocimiento que siempre es bienvenido. Como he dicho antes en el discurso, que te reconozcan tu trabajo, después de muchas horas y muchos años de dedicación, un recibimiento así es motivo de orgullo. Conozco a muchísima gente de la Ciudad de la Raqueta, sé que se esfuerzan muchísimo a diario para organizar cosas bonitas por y para la gente así que muy encantado de estar aquí compartiendo cartel con deportistas de mucho nombre.

P: ¿Cuál ha sido el mejor momento de Ferrero como profesional?

R: La Copa Davis del 2000 es uno de ellos, es difícil quedarme sólo con un momento. Cuando consigues cosas tan importantes como el número uno del mundo, conseguir un Grand Slam, que es el sueño de cualquier jugador o la Copa Davis con tu país que también es un sueño. Es difícil quedarse con uno así que me quedo con los tres.

P: Ya se ha presentado oficialmente el nuevo formato de la Copa Davis, ¿qué posibilidades tiene de funcionar?

R: Creo que a nivel de calendario es de agradecer porque se había quedado muy anticuado. El hecho de jugar todos los años partidos a cinco sets durante todo un año el calendario es muy largo, muchas veces no llegas bien a Copa Davis y fuerzas… Y luego la resaca del post Davis es muy complicada. En cuanto a calendario va a estar muy bien, al final es algo muy nuevo que hay que experimentar. Decir cosas anticipadamente creo que es erróneo. Yo dejaría probar un poco y después hablaremos.

P: ¿Cómo puede verse afectada la nueva Davis por la ausencia de algunos grandes jugadores?

R: Si hay nombres tan importantes como Federer o Djokovic que cuando se jugaba la Copa Davis normal sí que iban y ahora de esta manera no van, influirá negativamente en el futuro de este proyecto.

P: En España muchas de las opciones pasan por Rafa Nadal… ¿A él, particularmente, le viene bien este cambio en el torneo?

R: Le favorece muchísimo, que se haga en una semana y media es fundamental. Los partidos supongo que serán a tres sets y el nivel de calendario siempre es mucho mejor para jugadores como Rafa que llegan a rondas finales en Grand Slam siempre es de agradecer.

P: ¿Sigue en pie el sueño de ser capitán de Copa Davis?

R: Ahí tienes a Miguel –presidente de la Real Federación de Tenis–. Está en el aire, en un futuro no sé para cuando, pero siempre he dicho que me hace mucha ilusión y ahora con el nuevo formato es algo diferente porque no es trabajo de un año entero, es trabajo de una semana. Vamos a ver, es algo muy nuevo por lo que hay que ver las sensaciones que se van dando y luego poder comunicarlas.

P: En estos momentos estáis trabajando con una promesa como Carlos Alcaraz. ¿Qué podemos esperar de él?

R: Tiene un potencial como no había visto nunca en un chaval de 15 años. Me ha sorprendido mucho desde el momento en el que le vi el año pasado, con lo cual el tener la oportunidad de trabajar con él es algo que me ilusiona, creo que la sensación es recíproca, estamos muy contentos los dos. Su equipo ha hecho un gran trabajo y ahora que me uno yo intentar poner ese granito de arena de experiencia, de jugar todos los torneos que va a jugar él y haber vivido las experiencias que él puede vivir a partir de ahora. Creo que tiene un futuro por delante, si no pasa nada extraño muy prometedor.

P: En el pasado vivió una mala experiencia con Zverev…

R: No fue mala experiencia. Sí que el final fue de una forma que tal vez hubiera cambiado porque no acabamos del todo bien, pero luego nos hemos visto, nos hemos saludado y todo perfecto. He estado con un jugador muy bueno, muy joven, pero he vuelto al circuito, he podido ver cómo estaba el tenis, los avances que había habido y ha sido una experiencia buena que me sirve para formarme como entrenador en esta nueva etapa, así que mala no sería la palabra.

P: Su academia es uno de los centros punteros de formación en Europa. ¿Qué hay que hacer para producir grandes talentos?

R: En la academia estamos teniendo un año fantástico, el verano ha tenido una atmósfera como siempre impresionante, todos los chavales que han pasado por ahí… y ellos también, muchos repetirían así que eso es significativo. Nosotros siempre tenemos el objetivo de seguir formando a los jugadores, transmitiéndoles los valores de la academia, sacrificio, humildad, respeto… muchos de los valores que se necesitan para formarse como persona y si al final consiguen ser grandes jugadores, mejor que mejor.