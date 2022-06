Tebas se pronuncia sobre el despido de Carlos Martínez

La polémica saltó cuando se conoció que La Liga de Javier Tebas tendrá el control para poder elegir a los narradores y los comentaristas que retransmitirán esta próxima temporada los cinco encuentros por jornada que emitirá Movistar. Los otros cinco corresponden a DAZN, que tendrá su propio equipo. Su primera decisión fue el despido del mítico Carlos Martínez tras más de 30 temporadas narrando partidos, situación sobre la que ha tomado la palabra el presidente de la patronal y en la que ni confirma ni desmiente.

«Movistar tenía la opción de elegir entre los suyos y pagarlos y los nuestros. Y ellos han elegido los nuestros. Yo no sé si Carlos Martínez no va a estar o sí. No hay que correr en este tema, además no son decisiones que dependen de mí. Yo no quito ni pongo comentaristas», se justificaba Javier Tebas en referencia a la polémica por el control de las retransmisiones. Además, dejó claro que DAZN no entra en ese saco: «Tenían la opción de que lo hiciera la Liga pero han preferido que sean los suyos, Movistar ha preferido que sean los nuestros. Creo que había que cambiar. No hay que ser radical pero hay que dar alternativas. Me gustaría ver a una mujer, gente joven en la radio también».

El presidente de la patronal justifica el cambio por el cambio diferenciador que supondrá la presencia de la plataforma de DAZN: «Movistar tiene cinco partidos y DAZN tiene cinco partidos. En el caso de DAZN será distinto, serán marcas diferenciadas y será novedoso. Como DAZN es una OTT y Movistar no lo es, será una experiencia diferente».

«Ahora nos queda la Segunda, pero en total estaremos similar o un 1% menos de lo recibido el trienio anterior cuando otras ligas como la Premier han caído un 13% a nivel nacional», justificaba Tebas la operación con estos dos operadores y la supuesta mejora con respecto a otras grandes ligas como la inglesa: «Estamos contentos pero hay que seguir trabajando. Estamos en un momento donde está irrumpiendo la OTT y ver cómo afecta al mercado. En el 2030 se espera que el 80% vea televisión a través de la OTT y eso cambiará mucho la experiencia del usuario».