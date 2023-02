El suplente Drugovich estrenará oficialmente el Aston Martin antes que Fernando Alonso

Ni Fernando Alonso ni el lesionado Lance Stroll. El piloto que tendrá el privilegio de estrenar oficialmente el nuevo AMR23, el coche con el que Aston Martin quiere dar un salto adelante en el Mundial de Fórmula 1, será Felipe Drugovich. El brasileño, piloto reserva de la escudería británica, ha sido el elegido para dar las primeras vueltas con el monoplaza el próximo jueves en Baréin, donde arrancará la pretemporada.

«Felipe Drugovich asistirá a los test de Baréin para compartir tareas de conducción con Fernando Alonso. Felipe pilotará el AMR23 el jueves por la mañana y Fernando lo hará por la tarde. El programa para el viernes y el sábado está aún por confirmar», anunció Aston Martin en sus redes sociales.

Será ese día cuando Drugovich pueda marcar tiempos oficiales por primera vez con el AMR23, si bien Alonso y Stroll ya protagonizaron una primera toma de contacto con el coche la semana pasada en Silvestone, donde Aston Martin celebró su tradicional jornada permitida por el reglamento para realizar rodajes publicitarios. El español completó 17 giros aquel día y el canadiense, 16.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.

Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 21, 2023