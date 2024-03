Terremoto total en Red Bull pese a la primera victoria de Verstappen en el Mundial de Fórmula 1. El enfrentamiento entre el jefe de la escudería, Christian Horner, y el padre del piloto holandés, Jos, no cesa. Al parecer, la mujer que presuntamente recibió fotografías de carácter sexual por parte del dirigente británico, sería su ex secretaria y mantendría una relación con el progenitor del piloto estrella del equipo, de ahí el escándalo. Y también juega un papel importante en todo esto Geri Halliwell.

La ex Spice Girl es una figura clave, pues a su marido se le acusa de una presunta deslealtad tras un supuesto comportamiento inapropiado con una compañera de equipo. Sin embargo, el pasado fin de semana Geri Halliwell estuvo en el GP de Bahrein y se mostró muy cariñosa con Horner, algo seguramente pensado y orquestado para intentar acallar el ruido sobre la crisis en su matrimonio debido a los mensajes filtrados de su marido.

Y es que a principios de febrero Red Bull llevó a cabo una investigación externa a Christian Horner por un comportamiento inapropiado con una compañera. «Después de conocer las recientes acusaciones, la compañía inició una investigación independiente. Esta investigación, que ya está en marcha, está a cargo de un abogado especializado externo. La Compañía toma estos asuntos extremadamente en serio y la investigación se completará lo antes posible. Sería inapropiado hacer más comentarios en este momento», anunció Red Bull.

Sin embargo, poco antes del inicio de la temporada en Bahréin, Red Bull absolvía de todos los cargos a Horner y le permitía seguir al frente de la escudería de cara al 2024. Eso no ha evitado las críticas internas dentro de la escudería. Y esas han venido por parte de Jos Verstappen, que tras la victoria de su hijo este sábado atacaba duramente el jefe de la marca de bebidas energéticas y pedía su dimisión. «Habrá tensión en el equipo mientras Christian siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se está haciendo la víctima, cuando es él quien causa los problemas», dijo en declaraciones al Daily Mail.

En la rueda de prensa de los jefes de equipo el pasado jueves, Toto Wolff fue de los más críticos con el caso Horner y pidió transparencia pese a que Red Bull le absolviera pocas horas antes. «Acabo de leer el comunicado de Red Bull y diría que es demasiado simple. Mi opinión personal es que realmente no podemos mirar detrás de la cortina. Al final, hay una dama en una organización que habló con Recursos Humanos y dijo que había un problema, que fue investigado, y ahora, el deporte ha recibido el mensaje de que está bien, todo OK. Pienso que, como deporte, no podemos darnos el lujo de dejar las cosas de forma vaga y en la opacidad en temas críticos como este. Porque con el tiempo esto nos va a superar», zanjó el jefe de Mercedes, donde podría acabar Verstappen según algunos rumores si no se arregla la situación en Red Bull.