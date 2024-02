Christian Horner ya puede respirar tranquilo. Red Bull ha absuelto al director de su escudería de Fórmula 1 tras realizar una investigación «justa, rigurosa e imparcial» sobre el comportamiento inapropiado del que le acusó un empleado o empleada del equipo -se desconoce- y cuyos detalles no han llegado a salir a la luz. La mejor noticia para el británico a un día de que arranque el Mundial en el Gran Premio de Bahréin.

«La investigación independiente sobre las alegaciones presentadas contra el Sr. Horner ha concluido, y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. La persona denunciante tiene derecho de apelación. Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial. El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y de terceros que colaboraron en la investigación, por lo que no haremos más comentarios por respeto a todos los implicados», explicó Red Bull en un breve comunicado.

El caso estalló públicamente el pasado 5 de febrero, cuando Red Bull anunciaba la apertura de una investigación centrada en el comportamiento de Horner. «Después de conocer las recientes acusaciones, la compañía inició una investigación independiente. Esta investigación, que ya está en marcha, está a cargo de un abogado especializado externo. La Compañía toma estos asuntos extremadamente en serio y la investigación se completará lo antes posible. Sería inapropiado hacer más comentarios en este momento», anunciaba la empresa austriaca.

Horner ha estado al mando de la escudería Red Bull desde la creación del equipo en el año 2005, por lo que ha pilotado tanto la época ganadora de Sebastian Vettel como la actual de Max Verstappen, que vuelve a postularse como gran candidato al título mundial este año. Durante estos casi 20 años siempre se ha caracterizado por un perfil discreto, por lo que el caso resultaba bastante sorprendente.

All smiles as the Bulls arrive in Bahrain 😄 pic.twitter.com/MRvCtnLmvf

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 28, 2024