Sorprendentes palabras de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, sobre Carles Aleñá

Desde hace unos días, Alejandra Rubio está en el foco. Dos meses después de confirmar su ruptura con Carlos Agüero, la hija de Terelu Campos fue relacionada con el futbolista Carles Aleñá. De hecho, la influencer y colaboradora televisiva fue pillada y fotografiada besándose en la calle con el futbolista del Getafe y ex del Barcelona, dándose por hecho en medios de comunicación y redes sociales que estaban empezando una relación.

Sin embargo, Alejandra ha salido al paso de todas las informaciones y rumores. A pesar de salir a la luz esas fotos en las que se besaban en la boca, la joven niega que sean pareja. «Este chico no es mi pareja, somos amigos. Estoy en una época en la que no estoy con nadie, hago mi vida, mis estudios, voy a mi bola…», explicó en su intervención en el programa Fiesta.

«Él no está acostumbrado»

«Sabía que nos habían hecho las fotos, pero era algo que no sabía nadie. Paso vergüenza, pero sé que me tengo que comer esto. Él tiene su trabajo y no sé si esto le va a perjudicar en su carrera. No está acostumbrado a lo de verse en una revista», ha añadido la tertuliana de Telecinco. Probablemente haya sido el propio Carles Aleñá el que haya pedido a la hija de Terelu que nigue su relación para que todo el ruido mediático no le perjudique en el plano profesional.

Además, Alejandra Rubio se muestra muy molesta con el hecho de que la califiquen de WAG: «Me parece despectivo». En cualquier caso, Aleñá no sólo ha dado que hablar por ese tórrido beso con la hija de Terelu, sino que hace unos días también salió una información que asegura que el centrocampista del Getafe tuvo algo más que una amistad con Katerina Safarova, actual concursante de Supervivientes y ex de Neymar.