Lali Espósito llegó de alegría este miércoles el plató de El Hormiguero con su ritmo y humor. La artista argentina presentó en el programa de Pablo Motos su nuevo tema llamado Disciplina e incluso se atrevió a bailarla nada más entrar al programa con el presentador, que se animó y disfrutó mucho haciendo la entrevista con la joven.

Lali desveló incluso algunos detalles del rodaje de su tercera y última temporada de la serie Sky Rojo, y también se sinceró sobre temas más íntimos. Pero lo que nadie esperaba sin duda es lo que contó de Leo Messi. Como cualquier argentino, la intérprete y cantante es fiel admiradora del ahora futbolista del PSG, con el que se sigue mutuamente en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lali Espósito 🔵 (@laliespositom)

Y la actriz contó entonces una divertida anécdota, además de lanzar un mensaje directamente al ex del Barcelona. Lali explicó que a veces publica contenido en las historias que pueden ver exclusivamente los usuarios que están en el listado de ‘mejores amigos’, y Messi lo está: «En Instagram tenemos la opción de ‘mejores amigos’ en las historias. Hay lo que ve todo el mundo y lo que ve la gente que vos elegís que vea. Yo tengo mejores amigos porque tengo un humor ácido y a veces juego con cosas que digo, entre diez millones de personas no quiero ofender a nadie (…). Y claro, subo cosas graciosas. Subo una cosa así como bizarra, graciosa de mi vida. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi».

«Ay, me dio un poco de… yo lo agregué a mejores amigos. Pero me dio cosa que Leo vea mi cara social, con mis amigos ahí gritando. No iba pedo, pero parece que voy pedo todo el rato. Leo, te juro que yo no soy así todo el rato. Te quiero. Cómo no voy a tener a mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo. Pero Leo, si piensas que no estoy bien, tienes razón. Pero no me dejes de seguir», añadió entre risas Lali, una relación hasta ahora desconocida que puede no sentar bien a Antonela Roccuzzo.