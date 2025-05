Sorloth le da al Atlético su última victoria de la Liga y resuelve una tarde de clara superioridad rojiblanca que aprovechó Simeone no sólo para hacer experimentos de cara al próximo Mundial de clubes, sino también para premiar a Witsel y Azpilicueta con su última titularidad como rojiblancos en el torneo doméstico. Por supuesto, como no podía ser de otro modo, Gil Manzano se volvió a hacer notar amonestando primero a Simeone y obviando después, con empate a cero, un penalti flagrante sobre Lino. En la recta final el francés Lenglet y de nuevo Sorloth, en dos ocasiones, redondearon el resultado para dejar el marcador en 0-4. Hat trick del noruego, que se convierte en pichichi liguero de los rojiblancos.

Con los corsés de los puntos desatados, Girona y Atlético se comprometieron a regalarle una tarde divertida a la grada y afrontaron el partido sin complejos, dispuestos a acabar con buenas sensaciones una temporada que en ambos casos ha estado muy por debajo de lo esperado, aunque por lo que se refiere a los rojiblancos aún les queda el comodín del Mundial de clubes.

Pensando seguramente en Estados Unidos, Simeone dejó para el análisis algún detalle táctico sobre el que conviene reflexionar: Nahuel se quedó como central en fase defensiva, volviendo al sistema de cinco atrás, mientras que Llorente fue quien tomó profundidad en el extremo derecho. No es ninguna novedad, pero sí que llama la atención que insista en este movimiento.

Sobre el césped el partido fue de ritmo alto, pero poco acierto. Los dos equipos no se guardaron nada, pero las ocasiones de gol se hicieron esperar. A los 14 minutos llegó la primera, tras un disparo de Lino en el área que embolsó con seguridad el ucraniano Krapyvtsov, sustituto hoy del argentino Gazzaniga. La respuesta doméstica la dio Yangel Herrera, pero su cabezazo acabó en las mano de Musso, relevo del Zamora Jan Oblak.

El partido tuvo que parar en el meridiano de la primera parte por un incidente en la grada que quedó en un susto. Fueron sólo cinco minutos, tiempo suficiente para hibernar la matinal y para que surgiera, como no, el mejor amigo del Atlético, Jesús Gil Manzano, que enervó a Simeone por un agarrón flagrante a De Paul que según el árbitro extremeño no merecía tarjeta. Al final acabó enseñándola, pero no al jugador del Girona sino al Cholo. El rostro del entrenador en el descanso, camino de vestuarios, era el verdadero reflejo del alma.

La segunda parte amaneció errática y adormecida. El letargo duró hasta el minuto 55, cuando un disparo de Lino que iba a gol lo rechazó in extremis a córner Blind. El saque de esquina tuvo consecuencias, porque mientras Sorloth y Giuliano esperaban en la grada para entrar en el campo a Lino lo placaron entre dos en el área del Girona. Gil Manzano agitó los brazos, nervioso, negando la mayor. Simeone, en el banquillo, sonrió resignado.

Sin embargo, en ese momento del partido ni siquiera el error arbitral frenó la ya manifiesta superioridad rojiblanca, que acabó reflejándose en el marcador de Montilivi. A los 68 minutos un error en la salida de balón de Krejci se transformó en un robo letal: Julián abrió a banda a De Paul y el pase del argentino al punto de penalti lo aprovechó, totalmente solo, el noruego Sorloth para marcar su gol número 18 de la temporada.

El 0-1 significó el inicio de la rendición del Girona, que ya no opuso resistencia a un Atlético cómodo sobre el campo que buscó el 0-2 con insistencia hasta que acabó encontrándolo en el minuto 86 en un error del portero que aprovechó a bocajarro el francés Lenglet. Poco después, en un contragolpe, Sorloth marcó el 0-3 con un disparo raso y de nuevo el noruego, en el descuento, logró el 0-4 a portería vacía con un gol que deja su marca en 20 tantos. Tercera victoria fuera de casa en la segunda vuelta y epitafio a una temporada que pudo ser gloriosa, pero que acaba simplemente cumpliendo los objetivos mínimos a falta de lo que suceda en menos de un mes en el Mundial de clubes, aunque esa será ya otra historia.