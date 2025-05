El último recochineo al Atlético: Gil Manzano en Girona

El Comité Técnico de Árbitros protagoniza esta semana un último recochineo contra el Atlético: le ha mandado a Girona a Gil Manzano, el enemigo público número uno de los rojiblancos, y del que al parecer no hay forma de deshacerse pese a que el club ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su disconformidad a que signa pitándole partidos. La identidad del colegiado que se sentará en el VAR completa la astracanada de Medina Cantalejo: nada menos que Figueroa Vázquez.

El saldo de Gil Manzano ante el Atlético ofrece pocas dudas: los cuatro últimos partidos en los que les ha dirigido fuera de casa (Mestalla, San Mamés, Mendizorroza y Benito Villamarín) no sólo han acabado todos en derrota, sino que además el equipo no ha podido marcar un solo gol. Esta temporada estuvo también en el Metropolitano ante el Athletic. Ganó 1-0 el Atlético, pero su arbitraje fue tenebroso, perdonándole una expulsión clarísima a Jauregizar.

De Gil Manzano el Atlético no espera nada positivo. Los antecedentes hablan por sí sólos. Les ha expulsado a seis jugadores, el último de ellos Correa en un derbi ante el Real Madrid, y les ha enseñado 106 tarjetas amarillas. Los rojiblancos ya suman con él once derrotas en 37 partidos a la espera de lo que suceda el domingo en Montlivi, en un encuentro en el que por fortuna no hay nada en juego, por lo que la incidencia arbitral será anecdótica salvo, ojo, que expulse a alguien con tarjeta roja, ya que la sanción no se cumpliría hasta las primeras jornadas de la próxima temporada.

De Gil Manzano se recuerdan con desagrado muchos episodios desagradables, pero dos de ellos se sitúan por encima de los demás: en la vuelta de las semifinales de Copa de 2015 dejó sin sanción una mano escandalosa de Jordi Alba en el área azulgrana y en la jugada siguiente marcó el Barcelona. La indignación fue tal que Gabi resultó expulsado en el descanso y Mario Suárez también vio el camino de vestuarios. Dos años después, por cierto, en otro partido similar, pero en el Camp Nou, expulsó a Carrasco.

Pero la roja que más se recuerda es la que le mostró a Diego Costa en el Camp Nou en 2019, y que le supuso al brasileño de ocho partidos. Gil Manzano aseguró que le había insultado, pero han pasado cinco años y no hay ningún audio ni ningún testimonio gráfico que demuestre que lo que dijo el árbitro fuera verdad. Es más, el delantero, más de un lustro después, sigue afirmando que fue todo mentira.