Son Moix se llena de banderas de España y el Ceuta se planta 30 segundos al inicio de su partido en Mallorca

Son Moix respondió a la propuesta del Mallorca y estuvo a la altura de la situación en el partido de este domingo contra la AD Ceuta, equipo de la Ciudad Autónoma afectada por la invasión de miles de marroquíes. El estadio se llenó de banderas de España que portaron los aficionados bermellones a modo de protesta por los días críticos que viven en el municipio ceutí.

Los fondos de Son Moix y las tribunas apoyaron al Ceuta, cuyos jugadores, además, se plantaron en los primeros 30 segundos del partido de Segunda División. A diferencia de los 10 que pararon al inicio del choque contra Las Palmas la semana pasada, esta vez fue medio minuto el tiempo que los de José Juan Romero detuvieron el juego tras el saque de centro.

El Mallorca entendió que la importancia del partido ante el Ceuta trascendía más allá de lo deportivo. En unas semanas muy complicadas por la situación extrema que vive la Ciudad Autónoma, la movilización de los aficionados baleares ha sido total. Es por ello que en Son Moix ha habido multitud de banderas de España en muestra de apoyo total para demostrar que no están solos en la lucha.