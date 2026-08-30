La afición del Mallorca se moviliza para llenar Son Moix de banderas de España en apoyo a Ceuta

El Mallorca entiende la importancia del partido que disputará este domingo ante el Ceuta trasciende más allá de lo deportivo. En unas semanas muy complicadas por la situación extrema que vive la Ciudad Autónoma, la movilización de los aficionados baleares ha sido total. Es por ello que en Son Moix se espera una movilización con banderas de España en muestra de apoyo total y demostrar que no están solos en la lucha.

La situación ha hecho que el Mallorca no haya podido mirar hacia otro lado y concentrarse únicamente en el partido. Ya desde el primer partido que jugó el Ceuta en su estadio, la afición hizo cánticos contra Pedro Sánchez ante la invasión de inmigrantes ilegales. La situación, lejos de regularizarse, se ha vuelto más insostenible y eso ha hecho que los rojinegros hayan estado estas últimas horas moviendo fichas.

Al igual que se vio la semana pasada en la visita de Las Palmas al estadio Alfonso Murube, en Mallorca se espera una acogida histórica. En redes sociales, miles de aficionados han pedido que Son Moix se tiña de banderas españolas. Jorge Campos Asensi, diputado de Vox en Baleares, fue uno de los que más alzó la voz: «Tenemos que ganar, pero también tenemos que apoyarlos. No olvides tu bandera», escribió. Él y muchos más fans siguieron el mismo mensaje de llevar la bandera nacional para unirse a la causa y lanzar el mensaje al Gobierno de que la urgencia de salvar Ceuta es máxima prioridad.

El AD Ceuta no aguanta más

José Juan Romero, que compareció en el estadio Alfonso Murube antes de ese encuentro, quiso dirigirse expresamente a los ceutíes al término de su intervención y reclamó que no permitan que las circunstancias actuales provoquen divisiones.