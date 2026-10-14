Skechers revienta el mercado con unas zapatillas idénticas a las famosas On que cuestan menos de la mitad

Las zapatillas deportivas son sin duda el calzado más buscado para el día a día en la actualidad. Ya no basta con que sean cómodas para caminar durante horas, también deben tener un diseño atractivo que combine con prácticamente con todo. Marcas como On han conseguido hacerse un hueco gracias a sus modelos de estética deportiva, suelas llamativas y un estilo reconocible. Sin embargo, hay alternativas mucho más económicas que pueden conquistar a los que buscan un aspecto parecido sin gastarse una fortuna.

Es el caso de Skechers, que vende ahora las Glide-Step Pro Soft Mirage en Amazon por 59,90 euros, un precio que supone un descuento del 25% respecto a los 79,95 euros del precio original. La diferencia resulta especialmente llamativa cuando se compara su precio con el de algunos modelos de On. Las Cloud 6, uno de los diseños de uso diario de la firma suiza, tienen un precio oficial de 160 euros en España, por lo que las Skechers Glide-Step Pro Soft Mirage cuestan 100 euros menos. Una diferencia que puede resultar clave para aquellos que quieren renovar su calzado habitual sin realizar un desembolso tan alto.

Aunque no se trata del mismo producto ni incorporan necesariamente las mismas tecnologías, ambas propuestas se mueven en una línea deportiva que busca combinar comodidad y una imagen actual y moderna. Uno de los puntos fuertes de Skechers es su apuesta por las suelas con geometrías llamativas. La tecnología Glide-Step utiliza una estructura geométrica en la mediasuela diseñada para favorecer una pisada suave y un impulso natural al caminar. Este planteamiento aporta una apariencia técnica que recuerda a la tendencia de las zapatillas con suelas segmentadas que se ha popularizado en el mercado deportivo.

Las Skechers tipo On ahora de oferta

Más allá de su diseño, las Skechers Glide-Step Pro Soft Mirage también incorporan características pensadas para ofrecer comodidad durante el uso cotidiano. Su parte superior está confeccionada con una malla técnica de jacquard, mientras que los cordones elásticos permiten ajustar el calzado y facilitan la tarea de ponérselo y quitárselo. Además, cuentan con una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam, diseñada para proporcionar una pisada acolchada y favorecer la transpirabilidad.

En cuanto a su uso, estas zapatillas pueden encajar especialmente bien en los desplazamientos del día a día, los paseos y los planes informales. Su estética permite combinarlas con vaqueros, pantalones deportivos y otros conjuntos cómodos, por lo que no hace falta reservarlas exclusivamente para hacer ejercicio. No obstante, los que busquen calzado para correr largas distancias o entrenamientos exigentes deberían valorar las necesidades específicas de la zapatilla que elijan.

Con un precio de 59,90 euros en Amazon y un descuento del 25%, las Skechers Glide-Step Pro Soft Mirage se posicionan como una alternativa económica para los que buscan unas zapatillas cómodas con una imagen moderna. No son unas On, pero permiten apostar por un estilo similar sin acercarse a los 160 euros que cuestan modelos como las Cloud 6. Para quienes quieran gastar menos de la mitad y dar prioridad al uso diario, son sin duda una opción a tener en cuenta.