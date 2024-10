Sinner amarga a Djokovic y gana su séptimo título del año en Shanghái

Jannik Sinner se ha proclamado campeón del Masters 1.000 de Shanghái tras ganar a Novak Djokovic en la final (7-6 y 6-3). El italiano, número 1 del mundo en la actualidad y ya con seguridad de que cerrará el año en lo más alto de la clasificación ATP, superó al serbio en una final que fue de más a menos en cuanto a igualdad. Djokovic aguantó el primer set, decidido en el tie-break, pero después en la segunda manga, un break de Sinner fue clave para llevarse el triunfo en Shanghái.

Así, el italiano, sobre el que recae una enorme polémica porque dio este mismo año dos veces positivo por dopaje, pero no tuvo sanción considerable, se lleva el penúltimo Masters 1.000 de la temporada. Es el séptimo título que gana Sinner en este 2024, entre los que se incluyen dos Grand Slam, el primero (Abierto de Australia) y el último (US Open).

La final en Shanghái confirmó el buen momento de forma de Sinner, que sin sanción por ese doble positivo sigue sumando títulos y elevando su nivel. El partido empezó muy igualado, con un primer set en el que ambos tenistas estuvieron segurísimos a su saque, sin ceder ni un sólo servicio. La igualdad fue total, tanto Sinner como Djokovic no sufrieron ni un break, por lo que el set se fue al tie-break, donde el italiano fue más listo y supo dar el golpe en el momento más importante. Un 4-0 tras dos mini-breaks fue clave para que acabara llevándose el primer set Sinner.

La segunda manga fue otra historia. En el cuarto juego, Sinner se encontró con dos bolas de break. La primera la desperdició, pero la segunda no, por lo que la rotura de saque del italiano desestabilizó a un Djokovic que ya tuvo que ir a remolque. Novak no tiró la toalla, pero Jannik estaba muy seguro al saque, que no cedió en todo el partido. El italiano lo que acabó por hacer fue madurar el partido, ganar su servicio y ya con eso le valía.

El triunfo de Sinner en este Masters 1.000 de Shanghái vuelve a reforzar el número 1 del ranking ATP del italiano, una posición que ya no perderá en todo el año. Es el séptimo título de Jannik Sinner en un convulso 2024, el mejor de toda su carrera, pero el año también en el que dio dos veces positivo en un control antidopaje, sin que tuviera una gran sanción deportiva.