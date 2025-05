Simeone y su talón de Aquiles: los equipos de la parte baja

Simeone tiene un talón de Aquiles y cada vez está más identificado: no sabe jugar en los estadios de los equipos pequeños. Los números de esta temporada ponen en evidencia un problema que, lejos de solucionarse, cada vez se agrava más: el Atlético sólo ha perdido un partido en los campos de los clasificados entre la primera y la duodécima posición -en el Benito Villamarín-. En cambio, sólo ha sido capaz de ganar dos veces en territorio de los ocho últimos, y por ahí se ha evaporado su candidatura a pelear la Liga.

El Atlético 24-25 ha ganado en Montjuic, en Mestalla, en San Mamés, en Son Moix o en Balaídos, además de empatar en el Bernabéu, en La Cerámica o en Anoeta. Ha salido ileso de los grandes estadios de Primera División, con la única excepción del Benito Villamarín, pero por otra parte ha sido derrotado en Butarque, en el Coliseo de Getafe o en el estadio de Gran Canaria, además de no pasar del empate en Mendizorroza, Cornellà o Vallecas.

Lejos de ser una anomalía, es una tendencia que se repite año tras año. Tomando sólo como referencia las cuatro últimas temporadas, el periodo que ha pasado desde el último título de Liga del Atlético en el curso 20-21, ha perdido dos veces en Vitoria, Las Palmas y Cádiz y una en Granada, Getafe, Elche y Leganés, además de no haber ganado en este periodo en Almería o Cornellá. No es un accidente, es un problema localizado. Es el talón de Aquiles del Cholo, algo que se repite desde su llegada al Atlético en enero de 2012. Por ponerlo en contexto: en la temporada 13-14 el equipo fue campeón perdiendo sólo cuatro partidos. De los grandes sólo el Real Madrid fue capaz de derrotarle. Los otros tropiezos llegaron ante Almería, Espanyol y Levante, equipos del meridiano inferior de la clasificación. Algo parecido sucedió en el curso 20-21, en el que volvió a levantar el título, pero dejándose puntos muy dolorosos ante Levante (cinco puntos), Getafe o Huesca.

¿No sabe jugar Simeone ante los pequeños? Los números así lo evidencian, y no sólo en España. En la temporada 17-18 quedó fuera de las eliminatorias finales de Champions por no haber sido capaz de ganarle ni en casa ni fuera al Qarabag, en la 20-21 pasó la fase de grupos por los pelos tras no haber podido con el Lokomotiv ruso, y en la 22-23 quedó fuera tras fracasar dos veces ante el Brujas. Al Cholo, en definitiva, se le da mejor jugar en el Bernabéu que en Mendizorroza, donde suma dos derrotas y un empate en sus tres últimas visitas. ¿Por qué? Es un misterio, pero hasta que se encuentre una solución será difícil que el equipo pueda aspirar a algo porque se le escurren por el sumidero una cantidad ingente de puntos que, por supuesto, sus rivales no conceden.