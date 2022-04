El Cholo Simeone compareció este sábado en la previa del encuentro ante el Espanyol, correspondiente a la jornada 32 de la Liga Santander que debe disputar el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Sigue aún latente lo sucedido este miércoles ante el Manchester City en el Inglaterra, con el 0-0 que les dejó fuera de la Champions League. El argentino valoró en qué estado está su equipo tras la eliminación, cómo se encuentra él a nivel anímico y cuáles son los objetivos de aquí hasta final de temporada para la plantilla colchonera, solamente vivos por el título liguero, aunque a 15 puntos del Real Madrid.

Objetivo tras quedar fuera de Champions

«El reto más importante es el de mostrar lo que los jugadores lograron mostrar en el último partido, nosotros como cuerpo técnico, ellos como futbolistas. Mostraron, mostramos, que pueden competir muy bien y el reto es que estén todos implicados porque evidentemente es lo que tenemos todos que hacer».

Estado del equipo

«Se hizo un esfuerzo muy grande como vieron. El equipo sabe que es un buen partido aunque lo logramos el objetivo pero nos quedamos tranquilos porque lo dimos todo, y cuando uno da todo lo que tiene puede seguir trabajando con tranquilidad. Ahora, en Liga, nos enfrentamos a un rival con muy buenos resultados, que hace partidos muy buenos contra cualquier rival».

¿Y cómo está Simeone?

«Me siento muy bien porque cuando uno da todo, cuando uno muestra su mejor versión el fútbol es la consecuencia del vida. No fuimos contundentes pero sí tenemos la tranquilidad de dar todo. El reto es que los que juegan y los que no estén bien. Han demostrado que lo pueden hacer. Los que juegan y no necesitamos que estén como el otro día».

Tira de orgullo

«El orgullo lo hemos tenido siempre. No necesitamos una noche para aumentarlo aún más. El orgullo está en que sabemos de dónde venimos, sobre todo eso, y el trabajo que se hizo durante estos largos diez años. A la gente, como siempre, la recuerdo igual, cuando jugaba que como ahora. Lo que tenemos que devolver es trabajo, competir bien».

Ángel Correa

«Ángel tuvo el episodio del golpe del empeine. A partir de ahí, Griezmann lo empezó a hacer bien. Ángel, a pesar del dolor en el pie y sin estar para jugar nos acompañó en el banquillo y se ha tenido que infiltrar para poder jugar. Ante el Rayo le expulsaron. Salió por una lesión y después otro compañero lo empezó a hacer bien. Mañana va a jugar. Tiene una linda oportunidad y lo puede hacer como nos tiene acostumbrados».