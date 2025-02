Simeone insiste: quiere un refuerzo en el mercado de invierno

Pese a que el club juega al despiste y todos sus portavoces afirman que no habrá fichajes, lo cierto es que Simeone quiere un refuerzo en el mercado de invierno y Carlos Bucero está manos a la obra sabiendo que va contrarreloj, porque el límite es mañana lunes a las doce de la noche, momento en el que se cierra la persiana de la ventana de inscripciones. El Cholo, eso sí, le ha dejado muy claro al director de fútbol que si tiene que venir alguien es para sumar. Lo que no admitirá es otro caso como el del año pasado, cuando Berta se presentó con el belga Vermeeren, que no aportó nada.

En octavos de final de Champions, en cuartos de final de la Copa del Rey (el martes juega ante el Getafe en el Metropolitano) y a un punto del líder en la Liga, el Atlético aspira a todo en una temporada que, además, acabará con el Mundial de clubes en Estados Unidos. El equipo tiene por delante un reto mayúsculo para el que necesitará muchos efectivos y el entrenador, con buen criterio, considera que anda muy corto en el centro del campo.

Barrios, Koke, Gallagher y De Paul son los únicos centrocampistas con los que cuenta la plantilla. Esa es la zona que quiere reforzar Simeone. Sobre la mesa sigue estando el nombre de Oleksandr Zinchenko, el ucraniano del Arsenal, que lleva varios días sonando con fuerza. Sin embargo no es la única alternativa y al Cholo le gustaría alguien con más peso. Alguien capaz de pelear desde el primer día por la titularidad. El nombre que tienen todos en mente es el del internacional Fabián, por el que el Atlético ha movido cielo y tierra, pero Luis Enrique no está dispuesto bajo ningún concepto a perderlo.

Sea como sea, el tiempo se agota y la plantilla sigue sin reforzarse. El año pasado llegó Vermeeren, que no aportó nada, pero hace dos aterrizó el holandés Memphis Depay que, pese a sus contínuas lesiones, dejó detalles muy importantes, como el gol que eliminó al Inter en Champions. Algo así es lo que reclama el Cholo: alguien que venga a sumar.