Diego Pablo Simeone afrontó uno de los temas del momento en la presentación de su nueva serie de Amazon: su salida del Atlético de Madrid. «Algún día me tendré que ir, todo empieza y termina…», aseguró.

«El Atlético ha sido mi vida, aunque suene simple. Son ya, entre jugador y entrenador, 15 o 16 años en este club. Me hizo crecer como futbolista, volvió, me fui, regresé otra vez, hubo alegrías, tristezas… Y se me exige reivindicarme día a día y me encanta. La vida es así, cambia de un momento a otro. Contra el Valencia, el primer tiempo parecía la muerte y el segundo, la vida. Hay que elegir dónde estar», afirmó.

Al ser preguntado por la influencia de su sentimiento a la hora de trabajar en Atlético, Simeone aseguró que puede «percibir más rápidamente lo que va sucediendo en el ambiente». «Un ejemplo: el sábado, contra el Valencia. Conozco a la gente muy bien. Sabía que, a pesar del mal primer tiempo, no iban a estar en contra del equipo en el segundo. Iban a estar con nosotros y después, si hubiera salido mal, la critica habría sido dura, pero no durante. Se lo transmití a los jugadores y ellos respondieron bien. Volvimos a estar juntos todos como queríamos», dijo.

«Casi mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos justa y buena y la mejor para las dos partes. No supone más presión ser hincha o el amor que tengo por el club. Sé que tiene que ganar, pero dejo de lado los egos aunque algunos crean que no, pero los dejo por el bien del club y los objetivos», añadió.

‘Vivir partido a partido’

Simeone presentó Vivir partido a partido, la docuserie de Amazon que repasa la carrera de Simeone. Los 6 episodios de 40 minutos se estrenarán en exclusiva en Prime Video el miércoles 26 de enero de 2022.

«Se muestra lo que la gente no ve y que está en la persona que tiene que transmitir, convencer y que tiene que ganar todos los días», asegura el Cholo.

La docuserie muestra una temporada única (2020/21) al lado de Diego Pablo Simeone y desvela el secreto de un éxito que ha empezado a escribir la historia de su legado. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Sergio Ramos, Luis Suárez, Koke o Fernando Torres son algunos de los testimonios que se han reunido en la serie alrededor de la figura del técnico argentino.